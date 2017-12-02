Учёные из НГУ получат 90 миллионов от Правительства РФ

Новый корпус НГУ на улице Пирогова, 1

Учёные Новосибирского государственного университета получили два мегагранта на сумму 90 млн рублей от Правительства РФ.







Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ, учёные НГУ выиграли конкурс на получение финансирования проектов в области математики и биологии. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.





«Победителями конкурса стали ведущие учёные — граждане 12 стран мира, в том числе США, Франции, Италии, Германии, Индии, Израиля и др. Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет (2018–2020 годы)», — говорится на официальном сайте Минобрнауки.





Всего в конкурсе на получение мегагрантов участвовали 358 заявок из 41 страны мира с более чем 170 научными и образовательными организациями России.





Ранее две женщины-учёные из Новосибирска получили стипендии от L'Oreal. Екатерина Грайфер и Лидия Кибис представили свои работы по химии — впереди их ждёт церемония награждения в Москве и призы по полмиллиона рублей.





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