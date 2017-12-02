Министр культуры Мединский похвалил руководство оперного за доходы и представил нового директора
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский приехал в Новосибирск на открытие концертного зала в оперном театре и похвалил его руководство за выросшие доходы.
«Мы вместе с новым директором театра сейчас анализировали отчетность финансовую, что немаловажно. Театр в последние два года показывает динамичный рост продаж билетов, резкое увеличение посещаемости театра. Почти в два раза выросли внебюджетные доходы и доходы от продажи билетов, — рассказал 2 декабря на открытии концертного зала в НОВАТе Владимир Мединский. — Столица Сибири действительно показывает хороший музыкальный вкус, любовь к классике. Мы очень рады, что один из наших крупнейших федеральных театров здесь столь востребован».
Мединский отметил, что у театра большое будущее, в том числе как образовательного центра, и предложил руководству НОВАТа привлекать туда больше детей в качестве зрителей. При этом он подчеркнул необходимость и дальше увеличивать доходы. «Нужно стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов. Мы об этом и мечтать не могли несколько лет назад, — констатировал министр культуры. — Если бы за последние годы мы не увеличили бюджетное финансирование новосибирского театра, а мы увеличили его специально для того, чтобы создать лучшие условия для работы артистов, повысить зарплату, провести масштабные реставрационные изменения. То можно было бы сказать, что в следующем году — рубль на рубль так и вышло бы».
Теперь, пояснил он, театру придется догонять вложения федерального бюджета. «Правительство уделяет особое внимание поддержке и развитию классических музыкальных театров, поэтому мы повышаем планку бюджетного финансирования. Но и требуем, в свою очередь, чтобы менеджемент театра, коллектив театра показывали эффективность ростом продаж билетов. Я думаю, кстати, что открытие нового зала даст вам возможность еще привлечь новых зрителей», — подытожил Владимир Мединский.
Также Мединский прокомментировал официальную отставку Кехмана. «Владимир Абрамович ушел по собственному желанию. Занимается рядом творческих вопросов. Владимир Абрамович — человек творческий, как мы знаем», — пояснил министр и рассказал, что сейчас в должности исполняющего генерального директора театра работает Снежана Любарь. Пока она на испытательном сроке, о результатах которого можно будет говорить к концу сезона — в июне.
В октябре Владимир Кехман объявил о том, что после увольнения со своего поста продолжит работать в оперном театре в новой должности. В пресс-службе НОВАТа корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что бывший гендиректор Новосибирского театра оперы и балета теперь художественный руководитель.
Владимир Кехман возглавил оперный театр в 2015 году, сменив на этом посту Бориса Мездрича после скандала вокруг оперы «Тангейзер». Новый руководитель, в частности, переименовал театр оперы и балета в НОВАТ и сделал в здании ремонт. В июле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Этим летом стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой