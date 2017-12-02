Министр культуры Мединский похвалил руководство оперного за доходы и представил нового директора

Министр культуры России Владимир Мединский на открытии концертного зала в оперном театре 2 декабря





Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский приехал в Новосибирск на открытие концертного зала в оперном театре и похвалил его руководство за выросшие доходы.







«Мы вместе с новым директором театра сейчас анализировали отчетность финансовую, что немаловажно. Театр в последние два года показывает динамичный рост продаж билетов, резкое увеличение посещаемости театра. Почти в два раза выросли внебюджетные доходы и доходы от продажи билетов, — рассказал 2 декабря на открытии концертного зала в НОВАТе Владимир Мединский. — Столица Сибири действительно показывает хороший музыкальный вкус, любовь к классике. Мы очень рады, что один из наших крупнейших федеральных театров здесь столь востребован».







Министр культуры РФ Владимир Мединский, и.о. генерального директора НОВАТа Снежана Любарь, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников





Мединский отметил, что у театра большое будущее, в том числе как образовательного центра, и предложил руководству НОВАТа привлекать туда больше детей в качестве зрителей. При этом он подчеркнул необходимость и дальше увеличивать доходы. «Нужно стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов. Мы об этом и мечтать не могли несколько лет назад, — констатировал министр культуры. — Если бы за последние годы мы не увеличили бюджетное финансирование новосибирского театра, а мы увеличили его специально для того, чтобы создать лучшие условия для работы артистов, повысить зарплату, провести масштабные реставрационные изменения. То можно было бы сказать, что в следующем году — рубль на рубль так и вышло бы».





Министр культуры России Владимир Мединский на открытии концертного зала в оперном театре 2 декабря





Теперь, пояснил он, театру придется догонять вложения федерального бюджета. «Правительство уделяет особое внимание поддержке и развитию классических музыкальных театров, поэтому мы повышаем планку бюджетного финансирования. Но и требуем, в свою очередь, чтобы менеджемент театра, коллектив театра показывали эффективность ростом продаж билетов. Я думаю, кстати, что открытие нового зала даст вам возможность еще привлечь новых зрителей», — подытожил Владимир Мединский.





Также Мединский прокомментировал официальную отставку Кехмана. «Владимир Абрамович ушел по собственному желанию. Занимается рядом творческих вопросов. Владимир Абрамович — человек творческий, как мы знаем», — пояснил министр и рассказал, что сейчас в должности исполняющего генерального директора театра работает Снежана Любарь. Пока она на испытательном сроке, о результатах которого можно будет говорить к концу сезона — в июне.





В октябре Владимир Кехман объявил о том, что после увольнения со своего поста продолжит работать в оперном театре в новой должности. В пресс-службе НОВАТа корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что бывший гендиректор Новосибирского театра оперы и балета теперь художественный руководитель.





Владимир Кехман возглавил оперный театр в 2015 году, сменив на этом посту Бориса Мездрича после скандала вокруг оперы «Тангейзер». Новый руководитель, в частности, переименовал театр оперы и балета в НОВАТ и сделал в здании ремонт. В июле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Этим летом стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.