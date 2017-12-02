Известный московский телеведущий прочитал лекцию про секс, моду, религию и заглянул в музей

Всемирно известный историк моды и телеведущий Александр Васильев и директор новосибирского аукционного дома GETART Григорий Гапонов

В Новосибирске побывали всемирно известный театральный художник, историк моды и популярный ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев, сообщил НГС.НОВОСТИ коллекционер и директор новосибирского аукционного дома GETART Григорий Гапонов.







«Васильев провёл в Новосибирске один день. Он приезжал читать в "Мариотте" свою лекцию о религии, сексе и моде. Там весь новосибирский бомонд собрался. Лекция его была об изменениях вкусов в моде и отношении к женской сексуальности — от средних веков до наших дней. Какая одежда была, какие нравы, как всё это менялось», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Григорий Гапонов.







Александр Васильев возле картины Зинаиды Серебряковой «На террасе в Харькове»





По словам Гапонова, перед выступлением в «Мариотте» Александр Васильев отправился в художественный музей на индивидуальную экскурсию, во время которой продемонстрировал большие познания в представленных работах.





«Васильев сам коллекционирует портреты, написанные русскими художниками. И он оказался очень осведомлённым: сходу называл имена художников, даже не подойдя [к картине]. Есть у нас знаменитая картина русской художницы Зинаиды Серебряковой, жившей в позапрошлом и прошлом веках, называется "На террасе в Харькове". Написана в 1919 году. На ней изображены дети самой Серебряковой. Так Васильев, подойдя к картине, назвал всех их (изображенных детей. — НГС.НОВОСТИ) по именам и рассказал, где с кем из них встречался во Франции, когда они уже были бабушками», — заметил Гапонов, сопровождавший во время экскурсии историка моды.







В сентябре Григорий Гапонов рассказал на своём сайте, как он устроил экскурсию по художественному музею для российского комика Евгения Петросяна.