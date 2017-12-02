Toyota на Ипподромской влетела в столб: пострадали все

В аварии на Ипподромской пострадал водитель, его беременная жена и ребёнок

Сегодня в 12:15 Toyota Mark II влетела в столб на улице Ипподромская: пострадали водитель, его беременная жена и ребенок, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«Toyota двигалась по Ипподромской со стороны Гоголя. Водитель решил уйти на подъем на Фрунзе, но при перестроении в правый ряд увидел там автомобиль и резко выкрутил руль влево. Из-за этого Toyota уехала на разделительный газон — передней частью в столб», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Очевидцы добавили, что одной из причин происшествия могла стать и колея на дороге. В момент аварии, уточнили специалисты «Автоспаса», в автомобиле находились водитель, его беременная жена и ребёнок на заднем сиденье. От сильного удара ребёнок перелетел вперёд. Все трое пострадали и увезены в больницу. На месте аварии присутствуют спасатели, пожарные, ГИБДД и скорая помощь.











Вчера вечером случилась жесткая авария в Дзержинском районе, когда столкнулись Volkswagen Jetta и выезжавшая с парковки Honda Accord.

