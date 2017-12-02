Для получения звания «Негодяй» известных новосибирцев заставили раздеться и сделать селфи
Вчера вечером в баре «Открой рот» прошла пятая ежегодная шуточная премия «Негодяй года», которую организовало агентство событий «Ура!», где присутствовал и корреспондент НГС.НОВОСТИ.
«Не надо воспринимать название этой премии всерьез. Это, конечно, шутка. Таким образом мы признаем труд наших коллег и партнеров — тех, кто делает что-то на достойном уровне в нашем городе», — объяснил всем, кто слышит о премии «Негодяй года» впервые руководитель агентства событий «Ура!» Алексей Казаринов.
«Негодяями года» стали организатор эко-культурного фестиваля «ВотЭтно» Юрий Романов, музыкант нескольких новосибирских рок-групп Женя Коллини, архитектор Андрей Кузнецов, поэт Андрей Жданов, шеф-повар Николай Ильин, певец Дакота и другие.
В этот раз главные «негодяи» получили по оригинальному перекидному календарю на 2018 год, в котором каждый месяц был посвящен одному из участников. Для календаря всех номинантов премии попросили раздеться и сделать селфи.
В прошлом году премия «Негодяй года» проходила дважды: весной в баре «План БЭ» и осенью в кабаре-кафе «Бродячая собака».
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Илья Калинин
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