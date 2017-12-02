Задержаны ранее не судимые молодые грабители продавцов

Задержаны молодые люди, отобравшие у продавцов пачку сигарет и две пачки кофе
Задержаны молодые люди, отобравшие у продавцов пачку сигарет и две пачки кофе

Полицией задержаны два молодых человека, которые ограбили продавцов магазинов в Заельцовском и Калининском районах. У торговых работников отобрали пачку сигарет и две пачки кофе.


«Это два не связанных между собой случая. В одном 30-летний житель Тогучина 30 ноября в 21:10 отобрал у продавца пачку сигарет, а в другом 28-летний житель Новосибирска 1 декабря утром в 10:40 отобрал две пачки кофе стоимостью более 300 рублей. Оба ранее не судимы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.


Подозреваемые в грабежах оперативно задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Похищенное изъято. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), по которой осуждённому может грозить до 4 лет тюрьмы. 

Прочтений: 305
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено