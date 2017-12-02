Задержаны ранее не судимые молодые грабители продавцов

Задержаны молодые люди, отобравшие у продавцов пачку сигарет и две пачки кофе

Полицией задержаны два молодых человека, которые ограбили продавцов магазинов в Заельцовском и Калининском районах. У торговых работников отобрали пачку сигарет и две пачки кофе.







«Это два не связанных между собой случая. В одном 30-летний житель Тогучина 30 ноября в 21:10 отобрал у продавца пачку сигарет, а в другом 28-летний житель Новосибирска 1 декабря утром в 10:40 отобрал две пачки кофе стоимостью более 300 рублей. Оба ранее не судимы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.







Подозреваемые в грабежах оперативно задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Похищенное изъято. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), по которой осуждённому может грозить до 4 лет тюрьмы.