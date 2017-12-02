Новосибирская красавица стала самой стильной на международном конкурсе красоты

Анастасия Шапошникова — крайняя справа

28-летняя новосибирская красавица Анастасия Шапошникова в финале международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2017» победила в номинации «Мисс Стиль».







Девушке вручили сертификат и ценные подарки.





В финале проекта конкурсантки представили свои визитные карточки, выступили с творческими номерами. Также девушки показали дефиле в купальниках, арт-выход в платьях, которые сшили сами участницы, и выход в деловых костюмах, во время которого каждая финалистка отвечала на каверзные вопросы демонстрируя свою эрудицию.







По словам Анастасии Шапошниковой, ещё весной во время новосибирского кастинга конкурса в МФК «Сан Сити» она поняла, что на пути к победе ей многому предстоит научиться. Например, выработать красивую походку и победить свой страх перед сценой.







На сайте конкурса говорится о том, что у Анастасии две дочери. Её рост — 177 см, а знак зодиака — Водолей.







Финал конкурса проходил в Москве





Работает Анастасия представителем сетевой компании Vilavi в Новосибирске (эта компания специализируется на продаже продукции для красоты и молодости). Как пояснила конкурсантка, она уже успела перепробовать массу профессий, в том числе руководила отделом продаж на кирпичном заводе, выучилась на имидж-технолога и постоянно реализует новые творческие проекты.







Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2017» стала жительница Керчи Анастасия Божкова. Ей вручили роскошную корону и главный приз конкурса – 1 000 000 рублей.





В 2015 году руководительница новосибирской школы танцев Мария Филиппова также боролась за звание «Мисс Офис». Тогда наша землячка победила, и вернулась из Москвы с короной и призом в миллион рублей.





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