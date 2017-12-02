Новосибирск вошёл в топ-10 самых перспективных городов России

Согласно народному рейтингу, Новосибирск занимает 9-е место
Согласно народному рейтингу, Новосибирск занимает 9-е место

Журнал «Русский репортёр» опубликовал исследование, в котором изучил статистические данные, мнения жителей и оценку экспертов о самых перспективных мегаполисах России.


Согласно статистическому рейтингу, Новосибирск занял 6-е место из 10 возможных. Народный рейтинг присудил городу лишь 9-е место.


«Третий по численности город России заслуженно считается интеллектуальной столицей страны. Новосибирск — безусловный лидер по вложениям в образование и, как это ни парадоксально, один из лидеров по числу совершаемых преступлений. В целом же город демонстрирует довольно ровные темпы развития», — говорится в тексте исследования.


Исходя из данных исследования, по перспективности Новосибирск уступает Краснодару, Красноярску, Казани, Ростову-на-Дону и Хабаровску.


11 ноября стало известно, что Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных. 


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