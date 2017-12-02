Видео: новосибирцам показали, как открыть бутылку шампанского бокалом
Необычный способ открывания бутылок с игристым вином продемонстрировали 1 декабря в лофте «Медльница» на вечере, организованном клубом Una Vita. Вместо того, чтобы вытащить пробку, горлышко срубали саблей и даже простым бокалом для вина.
Необычный метод демонстрировала представитель виноторговой компании «Винотерра» Кристина Татьянкина. По ее словам, при достаточном давлении внутри бутылки, даже удар малой силы, нанесенный в правильном месте может привести к тому, что стекло горлышка треснет и его верхняя часть просто отделится от бутылки вместе с пробкой.
«Проще всего сделать это с помощью сабли, но при определённой сноровке можно таким образом открыть бутылку даже простым бокалом, если ударить гранью подставки в правильное место», —пояснила Татьянкина.
Сделать это самостоятельно, впрочем, удалось далеко не всем. А одна бутылка и вовсе взорвалась в руках одного из гостей. По счастью обошлось без травм. Кристина Татьянкина говорит, впрочем, что это крайне необычный случай.
Другой участник вечера смог открыть бутылку легким прикосновением бокала. Как он признался, в ходе предыдущих попыток на горлышке уже образовалась трещина и этого самого легкого прикосновения оказалось достаточно.
Открывание бутылок с игристым вином называется «сабраж» (от французского sabre — сабля) и первоначально такая практика имела вполне практическую задачу — офицеры французской армии таким образом могли добраться до содержимого бутылки вина в отсутствии штопора. Сегодня сабраж используется преимущественно, как трюк. Так, в августе этого года сразу восемь новосибирских сомелье и специалистов по вину одновременно открыли таким образом бутылки с игристым, чтобы принять участие в конкурсе виноторговой компании.
Una Vita – женский клуб, который организует для своих членов развлекательные и познавательные мероприятия. Скажем, вчерашний вечер был посвящен наступлению зимы. Участники могли попробовать несколько блюд, к каждому из которых подавалось определенное вино.
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Стас Соколов
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