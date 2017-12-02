Видео: новосибирцам показали, как открыть бутылку шампанского бокалом









Необычный способ открывания бутылок с игристым вином продемонстрировали 1 декабря в лофте «Медльница» на вечере, организованном клубом Una Vita. Вместо того, чтобы вытащить пробку, горлышко срубали саблей и даже простым бокалом для вина.







Специальный нож для сабража





Необычный метод демонстрировала представитель виноторговой компании «Винотерра» Кристина Татьянкина. По ее словам, при достаточном давлении внутри бутылки, даже удар малой силы, нанесенный в правильном месте может привести к тому, что стекло горлышка треснет и его верхняя часть просто отделится от бутылки вместе с пробкой.











«Проще всего сделать это с помощью сабли, но при определённой сноровке можно таким образом открыть бутылку даже простым бокалом, если ударить гранью подставки в правильное место», —пояснила Татьянкина.











Сделать это самостоятельно, впрочем, удалось далеко не всем. А одна бутылка и вовсе взорвалась в руках одного из гостей. По счастью обошлось без травм. Кристина Татьянкина говорит, впрочем, что это крайне необычный случай.











Другой участник вечера смог открыть бутылку легким прикосновением бокала. Как он признался, в ходе предыдущих попыток на горлышке уже образовалась трещина и этого самого легкого прикосновения оказалось достаточно.





Так выглядят горлышки бутылок, открытых при помощи сабража





Открывание бутылок с игристым вином называется «сабраж» (от французского sabre — сабля) и первоначально такая практика имела вполне практическую задачу — офицеры французской армии таким образом могли добраться до содержимого бутылки вина в отсутствии штопора. Сегодня сабраж используется преимущественно, как трюк. Так, в августе этого года сразу восемь новосибирских сомелье и специалистов по вину одновременно открыли таким образом бутылки с игристым, чтобы принять участие в конкурсе виноторговой компании.





Подача десертного вина с жидким азотом в качестве охладителя





Una Vita – женский клуб, который организует для своих членов развлекательные и познавательные мероприятия. Скажем, вчерашний вечер был посвящен наступлению зимы. Участники могли попробовать несколько блюд, к каждому из которых подавалось определенное вино.