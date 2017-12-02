Лейтенанта Воробей из Новосибирска назвали самой красивой надзирательницей России

Лейтенант Глафира Воробей (на фото в центре) — победительница всероссийского конкурса «Мисс УИС»

Красавица из Новосибирска Глафира Воробей стала победительницей на всероссийском конкурсе «Мисс УИС – 2017» (уголовно-исполнительная система). Финал конкурса прошёл в конференц-зале Минюста России в Москве.







В финальном конкурсе приняли участие сотрудницы из восьми территориальных органов службы и одна представительница Академии ФСИН России.





Конкурсантки сдавали зачёты по стрельбе из боевого оружия и строевой подготовке, проходили тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, они соревновались в плавании, бежали кросс, демонстрировали навыки боевых приёмов борьбы.







Глафира Воробей на сибирском этапе конкурса «Мисс УИС»









«Рассказывая о соревнованиях, девушки отметили, что конкурсная программа была интересной и напряжённой. Они должны были не только очаровать членов жюри красотой и обаянием, но и показать высокий уровень профессиональной подготовки», — сообщается на сайте ФСИН России.





Фото Глафиры Воробей с официальной страницы голосования





В состав жюри вошли представители руководства ФСИН России, деятели искусства и культуры.





Глафира Воробей на церемонии вручения конкурса «Мисс УИС»





«В финале конкурса представительницы прекрасного пола соревновались в демонстрации строевой выправки — "Дефиле в форме", блеснули творческими способностями, рассказывая о родном крае, — "Краса России". Затем мастерски представили рекламу своей профессии. А в заключительном конкурсе покорили жюри женственностью, красотой и грацией в танце», — говорится на сайте ФСИН России.





Финалистки конкурса «Мисс УИС». Глафира Воробей в центре





В конце июля инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8 23-летняя лейтенант Глафира Воробей признана самой красивой среди сибирских сотрудниц уголовно-исполнительной системы на региональном этапе конкурса «Мисс УИС». 15 ноября Глафира Воробей вступила в борьбу за звание самой красивой надзирательницы.





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