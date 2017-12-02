Лейтенанта Воробей из Новосибирска назвали самой красивой надзирательницей России
Красавица из Новосибирска Глафира Воробей стала победительницей на всероссийском конкурсе «Мисс УИС – 2017» (уголовно-исполнительная система). Финал конкурса прошёл в конференц-зале Минюста России в Москве.
В финальном конкурсе приняли участие сотрудницы из восьми территориальных органов службы и одна представительница Академии ФСИН России.
Конкурсантки сдавали зачёты по стрельбе из боевого оружия и строевой подготовке, проходили тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, они соревновались в плавании, бежали кросс, демонстрировали навыки боевых приёмов борьбы.
«Рассказывая о соревнованиях, девушки отметили, что конкурсная программа была интересной и напряжённой. Они должны были не только очаровать членов жюри красотой и обаянием, но и показать высокий уровень профессиональной подготовки», — сообщается на сайте ФСИН России.
В состав жюри вошли представители руководства ФСИН России, деятели искусства и культуры.
«В финале конкурса представительницы прекрасного пола соревновались в демонстрации строевой выправки — "Дефиле в форме", блеснули творческими способностями, рассказывая о родном крае, — "Краса России". Затем мастерски представили рекламу своей профессии. А в заключительном конкурсе покорили жюри женственностью, красотой и грацией в танце», — говорится на сайте ФСИН России.
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Александр Сильченко
Фото Ильи Калинина (1, 2), fsin.ru (3), fsin.su (4, 5)