Cамый главный Lexus: названы цены на новое поколение

Российские дилеры Lexus начали приём заказов на новое поколение флагманского седана LS, автомобиль стоит от 5 539 000 до 9 295 000 рублей, сообщает производитель.





«Седан оснащается либо 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 315 л. с., либо турбированным V6 мощностью 421 л.с. Оба двигателя агрегатируются с 10-ступенчатой автоматической КП», — уточнили в пресс-службе Lexus.





Представительский седан в базовой версии имеет светодиодные фары, лобовое стекло с отражением инфракрасных лучей, вентиляцию передних сидений, память руля и сидений, климат-консьерж с ионизатором воздуха, систему Start&Stop, доводчики дверей и крышки багажника.





В топовой версии машины появляются задние кресла с функцией массажа с обогревом шеи и спины, складываемое переднее правое сиденье, декоративные вставки из художественного японского стекла.





Lexus LS конкурирует с Mercedes S-classe, BMW 7-series, Audi A8.



















