С кем сыграет Россия на чемпионате мира по футболу 2018

Россия на чемпионате мира по футболу сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем

Сборная России сыграет на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Об этом стало известно в результате жеребьёвки, которая прошла в Москве.





Церемонию открыл Владимир Путин:





— Наша страна с нетерпением ждёт чемпионат мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить всё своё мастерство, показать настоящий большой футбол.







Владимир Путин уверен, что чемпионат мира оставит незабываемые впечатления у болельщиков



Президент России уверен, что чемпионат мира оставит незабываемые впечатления у тех, кто приедет в нашу страну поддержать свои команды. У иностранных болельщиков будет возможность познакомиться с российской культурой, историей и уникальной природой.





— И, конечно, они смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость, тем более что матчи чемпионата пройдут в 11 городах России и у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны — такой огромной и многоликой. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию, — заявил Владимир Путин.





Жеребьёвку провели экс-нападающий сборной Англии по футболу, обладатель «Золотой бутсы» Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. Их ассистентами стали легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Восьмым ассистентом жеребьёвки стал легенда российского футбола Никита Симонян.





В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды. Вот итоговое распределение сборных по группам:







По итогам жеребьёвки группа D выглядит самой непредсказуемой

Предсказать, какие команды выйдут из групп в 1/8 финала, крайне сложно





Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Чемпионат примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Финальный матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.





На прошлом чемпионате мира по футболу в 2014 году, который проходил в Бразилии, сборная России не смогла выйти в 1/8 финала. На групповом этапе наша команда проиграла бельгийским футболистам и сыграла вничью со сборными Алжира и Южной Кореи.





В чемпионате мира по футболу в России примут участие 7 из 8 команд, ранее выигрывавших мировые первенства. Единственная команда из ранее бывших чемпионами мира и не участвующая в финальном турнире — это сборная Италии. Впервые участвуют в чемпионате мира сборные Исландии и Панамы.



Официальным талисманом турнира станет волк по кличке Забивака, который был выбран по результатам голосования в 2016 году.