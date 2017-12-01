В Новосибирске разыскивают мужчину с тростью

Пропавший Игорь Филиппов
Пропавший Игорь Филиппов

Содружество волонтёров «Доброспас» просит помощи в розыске 53-летнего Игоря Филиппова. Утром 30 ноября мужчина ушёл из дома на улице Первомайской в неизвестном направлении.


«Разыскиваемый ходит медленно, с помощью трости тёмно-бордового цвета, имеет заболевание правой ноги. Обувь: на левой ноге ботинок чёрного цвета, на правой обувь в виде утеплённой галоши чёрного цвета», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.


По данным «Доброспаса», Игорь был одет в тёмно-синий пуховик, чёрные джинсы и чёрную вязаную шапку. Рост мужчины около 172 см, среднее телосложение. У пропавшего зелёные глаза и седые волосы. При себе имеет спортивную сумку болотного цвета среднего размера.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Филиппова, просят позвонить в полицию по номеру 02 (020 — с мобильного) либо связаться с волонтёрами «Доброспаса» по следующим телефонам: 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34. 


Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске найден 59-летний Александр Геращенко, который исчез 24 ноября. Мужчину опознали по ориентировке прохожие, после чего пропавшего забрали родственники.


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