«Беспокоимся о своей судьбе»: Сибстрин лишился аккредитации по важному направлению


Приказ об отказе в аккредитации опубликовал Рособрнадзор
Приказ об отказе в аккредитации опубликовал Рособрнадзор

Студенты Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) узнали, что их вуз лишился аккредитации по направлению «Экономика и управление».


«Мы с одногруппниками узнали, что наш вуз потерял аккредитацию, и теперь беспокоимся маленько о своей судьбе. Люди пошли узнавать какие-то вопросы в деканате, а там им сказали, что аккредитацию забрали. А потом мы зашли на сайт Рособрнадзора и нашли подтверждение. Официально нам об этом никто не объявлял», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ студентка бакалавриата, попросившая не публиковать её имя и фамилию.


Как сообщается в приказе Рособрнадзора от 29 ноября 2017 года, ведомство отказало Сибстрину в государственной аккредитации по направлению подготовки «Экономика и управление». Отказ коснулся не только бакалавриата и магистратуры, но и аспирантуры. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос ректору Сибстрина Юрию Сколубовичу, чтобы узнать, сколько студентов и аспирантов учатся на этом направлении подготовки и как будет проходить их дальнейшее обучение после потери аккредитации.


В сентябре прошлого года без аккредитации также осталась Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, весной этого года — новосибирский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. А летом аккредитации по нескольким направлениям подготовки лишился Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики.

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