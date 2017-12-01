Пассажирку «Хонды» увезли врачи после жёсткой аварии на «Золотой Ниве»

Попытка «Хонды» выехать с парковки закончилась аварией
Попытка «Хонды» выехать с парковки закончилась аварией

Вечером 1 декабря Volkswagen Jetta и выезжавшая с парковки Honda Accord сошлись в ДТП на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска.


Авария произошла около 18:00 недалеко от перекрёстка с улицей Кошурникова. 


«"Фольксваген" двигался по Богаткова со стороны улицы Адриена Лежена, "Аккорд" выезжал с парковки ТЦ "Золотая Нива". Водитель "Аккорда" не пропустил "Фольксваген", из-за чего получил от него удар в переднюю левую часть», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Аваркомы уточнили, что удар приняла на себя пассажирка «Хонды». Во время аварии девушка ударилась о стойку лобового стекла — пострадавшую увезла "скорая помощь".


В ДТП пострадала девушка, сидевшая на переднем сиденье «Хонды»
В ДТП пострадала девушка, сидевшая на переднем сиденье «Хонды»


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