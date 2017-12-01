Семейные радости: в Новосибирской области стало меньше сирот

Только за этот год семейные пары усыновили 96 детей

Власти Новосибирской области отчитались о том, что в регионе сократилось число сирот.







«Ежегодно на 10% уменьшается общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории региона: в 2013 году речь шла о 11 075 детях, в 2017 году о 10 060 детях. За этот же период отмечается снижение на 47% числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщил сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.







В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области уточнили, что сейчас на учёте в органах опеки и попечительства состоят 1566 усыновлённых и удочерённых детей. За последние три года семейные пары из Новосибирской области усыновили 363 ребёнка, которые остались без попечения родителей. 96 из них обрели новую семью в 2017 году.







В этом году фонд «Солнечный город» объявил акцию для новосибирцев, которые хотят прислать новогодние подарки детям-сиротам. В своих письмах Деду Морозу эти дети просят об игрушках, наборах для душа, гаджетах. Но есть среди пожеланий и оригинальные, например, экскурсия в воинскую часть, самоучитель корейского языка, шуруповёрт или «женские духи в подарок для любимой девушки».