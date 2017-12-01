«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой

Доехать домой с работы сегодня непросто: движение на дорогах достаточно плотное
Доехать домой с работы сегодня непросто: движение на дорогах достаточно плотное

Вечером 1 декабря на дорогах Новосибирска собрались 8-балльные пробки: застрявшие в них водители называют происходящее «адом» и мечтают о покупке вертолёта.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, в седьмом часу вечера самый внушительный затор растянулся по улицам Фабричной и Большевистской в сторону Первомайского района: пробка собралась практически от Димитровского до Бугринского моста, недалеко от которого произошло ДТП. Скорость автомобильной очереди на самых проблемных участках упала до 2 км/ч. Водители, стоящие в этой пробке, делятся впечатлениями, описывая происходящее фразами: «Тупняк конкретный» и «Хорошо стоим».


Пробка на Большевистской выглядела особенно угрожающе
Пробка на Большевистской выглядела особенно угрожающе


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


Также оказалось затруднено движение по Ипподромской, Кирова, Октябрьскому мосту. На левом берегу в седьмом часу вечера дороги были более свободными: загруженнее всего выглядел проезд Энергетиков по направлению из центра города.


На левом берегу ситуация оказалась более спокойной
На левом берегу ситуация оказалась более спокойной


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


«Коплю на вертолёт»: водители застряли в глухих пробках по дороге домой


В начале недели в утренний час пик водители встали в длинную пробку на улице Большевистской и Бердском шоссе из-за аварии с участием фуры, которая перекрыла четыре полосы около остановки «Инструментальный завод». Движение в сторону «Речного вокзала» оказалось парализовано практически полностью.

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