Сегодня над Новосибирском взойдёт суперлуна

Луна над Новосибирском вечером 1 декабря

Сегодня, 3 декабря, новосибирцы станут свидетелями красивого астрономического явления — суперлуния, над городом взойдёт большая Луна.





Большую Луну новосибирцы могли наблюдать уже несколько дней, но сегодня в фазе полнолуния она войдёт на наименьшее расстояние с Землёй.





«В ночь с 3 на 4 декабря, когда полная Луна максимально сблизится с Землёй и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно», — передаёт РИА Новости.





В прошлом месяце новосибирцы могли наблюдать другое астрономическое явление — в ноябре на звёздном небе было четыре метеорных потока — Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды и Моноцеротиды.