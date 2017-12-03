Сегодня над Новосибирском взойдёт суперлуна

Луна над Новосибирском вечером 1 декабря
Луна над Новосибирском вечером 1 декабря

Сегодня, 3 декабря, новосибирцы станут свидетелями красивого астрономического явления — суперлуния, над городом взойдёт большая Луна.


Большую Луну новосибирцы могли наблюдать уже несколько дней, но сегодня в фазе полнолуния она войдёт на наименьшее расстояние с Землёй.


«В ночь с 3 на 4 декабря, когда полная Луна максимально сблизится с Землёй и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно», — передаёт РИА Новости.


В прошлом месяце новосибирцы могли наблюдать другое астрономическое явление — в ноябре на звёздном небе было четыре метеорных потока — Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды и Моноцеротиды.

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