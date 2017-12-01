Новосибирский суд отказал внуку Брежнева в компенсации за портрет деда на стене ЦУМа

Суд отказал внуку Брежнева в компенсации за использование в рекламе авторучки портрета его знаменитого деда

Октябрьский районный суд отказал внуку советского генсека Леонида Брежнева в компенсации за рекламу с портретом его деда.





Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил юрист Алексей Крестьянов, представлявший интересы Андрея Брежнева.





«Мы подчеркнули, что Андрей Брежнев не собирается наживаться на этом деле. Сумма иска всего 150 рублей — за неосновательное обогащение и моральный вред», — рассказал юрист Алексей Крестьянов.







Процесс по иску Брежнева начался ещё 26 июня. Изначально иск в 150 рублей предъявлялся новосибирскому ЦУМу, на стене которого в конце 2016 года висела реклама с портретом советского политика и ручкой Parker, а потом суд определил непосредственного заказчика рекламы — компанию «Тайм Презентс».







Алексей Крестьянов добавил, что в Октябрьском суде перед заседанием неожиданно появился «странный человек», который представился гражданином СССР, и заметил, что это государство существует до сих пор, и передал судье ходатайство о включении его в процесс в качестве третьей стороны. Суд рассмотрел и отклонил это ходатайство, пояснив, что интересы Советского Союза в процессе никак не затронуты.







Крестьянов добавил, что суд не назвал причин, по которой внуку Брежнева отказали в компенсации — это будет известно позже в полном тексте решения. Юристы Брежнева планируют обжаловать решение районного суда.