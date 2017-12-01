Солдаты ВДВ из Сибири возмутились подаренным Майку Тайсону голубым беретом

Отслужившие в ВДВ новосибирцы заявили, что Тайсон недостоин голубого берета

29 ноября на бизнес-форуме «Синергия» российский боксёр Денис Лебедев «с позволения всех десантных войск» подарил легендарному Майку Тайсону берет ВДВ. Он преподнёс головной убор со словами: «Майк, если встретишь парней в таких беретах, постарайся с ними подружиться».





Сам Лебедев в ВДВ не служил, хотя и выступает в амплуа десантника: боксёр не раз заявлял, что у него множество друзей из Воздушно-десантных войск и они не против такого образа спортсмена, а, напротив, даже рады, что он в голубом берете представляет Россию на ринге.





Однако подаренный Тайсону голубой берет десантников возмутил. Накануне член «Союза десантников Сибири» Виталий Щадрин от лица всех служивших в Воздушно-десантных войсках написал на своей странице «ВКонтакте», что боксёр Лебедев не имел права дарить американской звезде ринга берет.





«Лебедев дарит берет человеку, несколько раз судимому за изнасилование! — возмущается Виталий Щадрин. — Эти люди (Лебедев и Тайсон. — А.М.) десантниками уже не станут. Они используют всю славу, добытую нами в боях, в пиар-акциях или, может быть, в коммерческих целях, не приложив к этому ничего».





Писать лично Денису Лебедеву десантники не решились, ограничившись постом в социальных сетях, — однако ответа пока не последовало.