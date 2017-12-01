«Снесло крышу, как консервную банку»: жена известного музыканта рассказала подробности страшного ДТП

Александр Церпята находится в больнице на искусственной вентиляции лёгких

48-летний новосибирский музыкант Александр Церпята находится в реанимации после ДТП на Светлановской. Его жена Елена Ермолаева обратилась к новосибирцам с просьбой о помощи — женщина хочет сохранить вокальную студию мужа.





«У Саши работа, которая мне несвойственна, для меня это тёмный лес, я в эти дела не вникала, — объяснила Елена Ермолаева корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Помогли бы советы людей, которые имеют что-то подобное... Все финансовые обязательства сейчас на мне, вопросы аренды студии, в которой занимаются дети. Нужна юридическая, бухгалтерская помощь. Сейчас мне это надо. Для меня каждый день открываются новые моменты, от которых, честно, волосы во всех местах шевелятся. И обороты денежные, которые мне и не снились».







Напомним, авария, в которой пострадал певец, произошла 28 ноября на улице Светлановской в 21:50. Александр Церпята был за рулём Toyota Corolla Runx, врезался в опору ЛЭП, перевернулся и столкнулся со встречным седаном. У автомобиля музыканта оторвало крышу.





По словам Ермолаевой, в этот день Александр возвращался домой с фотосессии, которую он организовал для детей своей вокальной студии. За 20 минут до ДТП певец позвонил жене и сказал: «Я еду домой».





«Ехал, ехал, не знаю, что-то произошло с машиной, — объяснила Елена. — Возможно, какая-то техническая неполадка. Со слов свидетелей, его подбросило на дороге прямо во время езды, занесло на бетонную опору ЛЭП... От удара развернуло, и он упал на встречную машину. Снесло крышу [у автомобиля], как консервную банку, машина на бок упала. Он был пристёгнут, сработали подушки безопасности».







Об аварии Елене сообщил дежурный врач городской клинической больницы — сама она работает там же заведующей дневным стационаром консультативно-диагностической службы. «Коллеги и Сашу знают хорошо, и меня, — продолжает жена музыканта. — Все сработали оперативно, максимальная помощь со всех сторон. Наверное, благодаря этому он и остался жить».





Авария случилась на Светлановской

У музыканта открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, закрытый перелом рёбер. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Как ранее рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, у второго водителя резаная рана наружного угла левого глаза.







По словам Елены, врачи ничего не говорят о состоянии мужа, сама она надеется, что Александр пойдёт на поправку через неделю. «Врачи сейчас борются за его жизнь, чтобы не было осложнений. И кровотечения могут возобновляться. Сейчас с ним бережно очень обращаются», — объяснила женщина.





Александр Церпята — композитор, поэт, продюсер, автор-исполнитель, руководитель эстрадной вокальной студии «Азбука Хит», автор песен певца Виталия Гасаева (команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта») и бардовского дуэта «Гости».

Последнее время Церпята активно занимался своей детской эстрадной вокальной студией, помимо этого, его часто приглашали на конкурсы в качестве члена жюри, также он продолжал писать песни и давать регулярные концерты, в том числе и благотворительные. Перед ДТП Александр готовил своих подопечных к конкурсу «Славянский базар».





Александр Церпята участвовал в шоу «Минута славы», выйдя на сцену в шуточном костюме врача-лора, а его проект «Папины дети» (совместно с Сергеем Баяндиным) дошёл до финала «Детского Евровидения-2009», вместе со своей дочерью Анастасией Александр выступил на шоу «Два голоса» на канале СТС.