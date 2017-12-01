Правительство области потратит 130 миллионов на ТВ-сюжеты о своей работе

Власти объявили конкурс на съёмку роликов о своей работе на весь 2018 год
Власти объявили конкурс на съёмку роликов о своей работе на весь 2018 год

Власти Новосибирской области объявили открытый конкурс на съёмку телепрограмм и сюжетов о социально-экономическом развитии региона. 


Управление контрактной системы НСО разместило четыре лота на создание программ и сюжетов на 2018 год на сайте госзакупок 1 декабря. На освещение работы правительства на телевидении планируется потратить в общей сложности около 130 млн рублей. Имя победителя конкурса назовут 22 декабря.


Победителям конкурсов нужно будет оказать услуги по производству телепрограмм и сюжетов об общественно значимых событиях, о социально-экономическом развитии Новосибирской области, о деятельности и решениях органов власти Новосибирской области, говорится в документах закупки. Также в эфире телевидения должны будут выходить сюжеты об «укреплении гражданского единства».


«На следующий год у нас запланирована целая линейка мероприятий, и они должны освещаться, обязательно — приоритетные проекты», — пояснил коррреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов. 


Он уточнил, что сюжеты «об укреплении гражданского единства» должны быть направлены на гармонизацию общества. «Они должны способствовать тому, чтобы в обществе, в частности, было понимание государственной политики», — сказал Нешумов. 


В ближайшее время на сайте госзакупок также появятся лоты об освещении работы органов власти в том числе в интернет-изданиях и на радио.


Контракты будут финансироваться из областного бюджета.


Этой весной новосибирские власти также заказывали видеоролик с основными достопримечательностями региона для показа на деловых встречах и форумах для потенциальных инвесторов. На его создание планировалось потратить 300 тысяч рублей.

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