Теплее, ещё теплее: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в начале декабря

Дневные температуры будут от –5 до –10 градусов

Синоптики Новосибирской области дали прогноз на первую декаду декабря: температура будет выше нормы на 3 градуса.







«В декадном прогнозе мы предполагаем, что температура будет около и выше климатической нормы на 1–3 градуса, то есть среднедекадная температура по Новосибирской области ожидается –11…–12 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В регионе будет доминировать область высокого атмосферного давления и фронты будут проходить на фоне высокого давления, поэтому синоптики прогнозируют небольшие осадки в отдельные дни.







В первой декаде будет умеренно морозно, говорит Ягудин. Ночные температуры ожидаются от –8…–12 градусов, местами до –23 градусов, а дневные — от –5…–10 , местами до –16 градусов.







«Крупных волн холода в первой декаде декабря мы не видим», — заключил синоптик.







В ближайшие выходные температура ночью по области будет от –9 до –15 градусов, местами до –23 градусов, днём от –6 до –13 градусов. В утренние часы ожидаются туманы, изморозь, на дорогах — гололедица.