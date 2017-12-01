Теплее, ещё теплее: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в начале декабря
Синоптики Новосибирской области дали прогноз на первую декаду декабря: температура будет выше нормы на 3 градуса.
«В декадном прогнозе мы предполагаем, что температура будет около и выше климатической нормы на 1–3 градуса, то есть среднедекадная температура по Новосибирской области ожидается
В регионе будет доминировать область высокого атмосферного давления и фронты будут проходить на фоне высокого давления, поэтому синоптики прогнозируют небольшие осадки в отдельные дни.
В первой декаде будет умеренно морозно, говорит Ягудин. Ночные температуры ожидаются от
«Крупных волн холода в первой декаде декабря мы не видим», — заключил синоптик.
В ближайшие выходные температура ночью по области будет от –9 до –15 градусов, местами до –23 градусов, днём от –6 до –13 градусов. В утренние часы ожидаются туманы, изморозь, на дорогах — гололедица.
В нашем Instagram уже больше 23 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС