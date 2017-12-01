Враг не пройдёт: новосибирские бомбардировщики вооружат мощными ракетами

На Су-34 установят новые мощные ракеты

Бомбардировщики Су-34, которые выпускают на Новосибирском авиационном заводе, вооружат новыми авиационными средствами поражения. Испытания новых самолётов закончатся в 2019 году.





«С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил», — сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на источник в авиапроме.







Бомбардировщики оснастят новыми ракетами большой дальности, усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, на самолётах улучшат комплекс бортовой обороны (КБО) и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с возможностью групповой защиты.







Изменения увеличат боевой потенциал самолётов Су-34.







Улучшения напрямую коснутся тех самолётов, которые производят сейчас. «Что касается возможности модернизации ранее выпущенных серийных Су-34 с внедрением в них результатов проводимых ОКР, то это будет зависеть от решения заказчика — ВКС России», — сказал собеседник агентства.







Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера.





Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.







Бомбардировщик обладает развитой системой боевой живучести, в том числе на нём установлена бронированная кабина экипажа.







Дальность полёта Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.







Среди последних партий Су-34, которые Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (входит в холдинг «Сухой») недавно передавал военным, были самолёты, улетевшие в Хабаровский край в октябре.





Также на этой неделе стало известно, что у Военно-космических сил сменился командующий — им стал уроженец Новосибирска Сергей Суровикин.