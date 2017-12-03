Жертвы Instagram: модели из Сибири заявили, что их обманули на съёмках шоу в Таиланде

Восемь девушек из Новосибирска приехали на съёмки телепроекта, заплатив организаторам около 80 тысяч. Однако условия договора организаторы, по словам участниц, перестали выполнять сразу. Например, несколько девушек так и не вылетели, при этом деньги за билеты им пока не вернули. Кому достался билет, летели с несколькими пересадками, хотя обещали прямые рейсы.





Кастинг на очередной сезон проекта новосибирской звезды «Инстаграма», основательницы глянцевого журнала Lookin Magazine Янины Сон начался ещё в июне. Участниц для очередного выпуска «Уроки преодоления с Яниной Сон» (Тайский сезон) приглашали через «Инстаграм». Суть проекта в том, что девушки должны были активно тренироваться под руководством специалистов и придерживаться специально подобранной диеты — так они смогут преодолеть себя и обрести нужную форму. Победительница, по условиям шоу, получает приз — 1 млн рублей.











«Все мы пришли через "Инстаграм". Одна из девочек, которая здесь соведущая, — это Алёна Шишкина, она довольно известный блогер в Новосибирске. У неё был пост о том, что идёт набор, — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из участниц шоу Анастасия Ганенко, которая сейчас находится в Таиланде. — А часть — напрямую, со страницы Янины Сон, поскольку в Новосибирске она тоже организовывала много проектов, о ней все знают».







По словам Ганенко, на первом этапе кастинга желающим принять участие в шоу нужно было лишь отправить свои фотографии. Девушки, которых якобы утвердило руководство федерального канала (какого именно — организаторы не называли), должны были приготовить деньги и ждать информации от организаторов.











«Как сейчас мы выясняем, сумма для участия у каждой девочки была разная. В социальных сетях было заявлено 50 тысяч, я лично платила 50. Но девочки из Красноярска платили 70 тысяч. На билеты кто-то переводил 30, кто-то 50 тысяч рублей», — рассказала Анастасия Ганенко.







По её словам, 30 июня Янина Сон сообщила всем (у участников есть свой чат), что нужно срочно перечислить деньги, так как выкупают билеты. «Ситуация получилась довольно странная у всех, и я не знаю, как мы так все на это повелись. Сначала были переведены деньги, а потом всеми подписан договор. Деньги переводили на счета физических лиц», — рассказала участница. При этом некоторые и вовсе расплачивались наличными.









Договор подписали с компанией «Глянцевые люди», директор которой, по словам участниц, — мама Янины Сон Тамара. Но расчётный счёт, указанный в реквизитах, оказался недействительным, — одна из девушек пыталась перевести деньги на него, но в банке сообщили, что он не зарегистрирован.







По условиям договора (копии есть в редакции НГС.НОВОСТИ) съёмки проекта были запланированы с 15 ноября по 6 декабря. Как вспоминает Анастасия, должно было быть 8 этапов, 45 тренировок. Также в съёмках предполагалось участие звёзд.







Вылететь в Таиланд смогли не все — нескольким девушкам, по словам Анастасии, просто не купили билеты и предложили участие в следующих сезонах. Ей билет всё-таки достался, но вылетела она на четыре дня позже, при этом с несколькими пересадками, хотя обещали прямые рейсы.





«По рациону заявлено не было, но то, что она скидывала в чате, список довольно обширный, — говорит Анастасия. — По итогу нам привозят по два килограмма курицы на каждый домик, огурцы, помидоры. Стали привозить в последнюю неделю яблоки и молоко. На один домик ещё раз в три дня привозят один ананас. Это такой рацион питания в спортивном проекте».







Преодоление... Оказывается мы реально можем больше чем думаем... Пожалуй, я довольна 😉 Публикация от 🔥НАТАША КОЗЛОВСКАЯ🔥NL_int (@natasha_koza) Ноя 30 2017 в 10:03 PST





Кроме новосибирских участниц на проекте живут девушки из Кемерово, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга. «Билеты есть только у четверых. Когда начался бунт, были выделены четыре лидера, которые, как они (организаторы) посчитали, влияют на толпу. Им купили билеты, — рассказала Ганенко. — Когда они поняли, что мы бунтуем, единственная просьба поступила от молодого человека Янины Ивана, чтобы мы дождались конца, не топили Яну. Это прямо цитата — "не топите Яну"».







Татьяна Медведева, одна из несостоявшихся участниц проекта, ждала свой билет в Таиланд неделю, а потом решила отказаться от участия. Деньги ей пока не вернули. «Янина сказала: "Хорошо, извини, что так получилось, верну деньги". И всё», — вспоминает Татьяна.







Ассистентка Янины Сон Елена Лаврентьева, на имя которой, по словам участниц, тоже переводили деньги, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что все дела по проекту она передала, а сама Янина сейчас в Таиланде.





«Когда она улетела, мы с ней больше не сотрудничаем. Я знаю, что вроде как оператор прилетел, а там он или нет, не скажу», — пояснила Лаврентьева. По её словам, после первого сезона проекта «Уроки преодоления с Яниной Сон» в Таиланде планируют второй и третий.







Сама Янина Сон не стала разговаривать с корреспондентом по телефону, однако в сообщении через WhatsApp написала, что всё идёт по плану. «Для начала нужно убедиться в правдивости информации, а не собирать грязь. У нас всё по плану, идёт съемочный процесс, и всё в рамках заключённого договора с каждой из участниц», — уверила организатор. В качестве доказательства она выслала видео, где девушки тренируются.





Тренировки действительно идут, однако, по мнению девушек, очень редко, скорее, для отчётности. По условиям проекта они должны регулярно придумывать и выкладывать в «Инстаграм» посты о том, как идёт проект. Пока большинство девушек, признаются сами участницы, подыгрывают организаторам.





«Никакого реалити-шоу заявленного. Здесь ни камер, ни микрофонов. Съёмки формально ведутся, но снимается по одной тренировке в день. Мы просто живём и живём», — говорит Анастасия.





В качестве федерального канала, где будут показывать шоу, организаторы, как утверждает Анастасия, называли телеканал «Пятница». Однако в пресс-службе телеканала сообщили, что телеканал «Пятница!» не имеет отношения к съёмкам проекта «Уроки преодоления с Яниной Сон», а его организаторы намеренно дезинформируют его потенциальных участников.





Сообщение, выложенное на сайте телеканала «Пятница»





«Все кастинги телеканала, а также участие в его проектах проходят на БЕСПЛАТНОЙ основе! "Пятница!" информирует о случаях незаконного использования имени телеканала с целью мошенничества. Просим проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и провокации мошенников и не перечислять денежные средства на счета аферистов, представляющихся сотрудниками или причастными к каналу лицами», — говорится в сообщении на сайте канала под фотографией рекламы шоу Янины Сон.







