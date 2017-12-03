Жертвы Instagram: модели из Сибири заявили, что их обманули на съёмках шоу в Таиланде

Восемь девушек из Новосибирска приехали на съёмки телепроекта, заплатив организаторам около 80 тысяч. Однако условия договора организаторы, по словам участниц, перестали выполнять сразу. Например, несколько девушек так и не вылетели, при этом деньги за билеты им пока не вернули. Кому достался билет, летели с несколькими пересадками, хотя обещали прямые рейсы.


Кастинг на очередной сезон проекта новосибирской звезды «Инстаграма», основательницы глянцевого журнала Lookin Magazine Янины Сон начался ещё в июне. Участниц для очередного выпуска «Уроки преодоления с Яниной Сон» (Тайский сезон) приглашали через «Инстаграм». Суть проекта в том, что девушки должны были активно тренироваться под руководством специалистов и придерживаться специально подобранной диеты — так они смогут преодолеть себя и обрести нужную форму. Победительница, по условиям шоу, получает приз — 1 млн рублей.


Сегодня было испытание, в котором я одержала победу 💪🏽😀Организаторы решили поставить нас в лёгкую планку на время! Планка на вытянутых руках и ногах + можно было поднимать руки и ноги. Кто дольше простоит😜 Ведущие думали что простоим минут 20 😏Какого же было их удивление, когда спустя час, бОльшая половина девочек ещё стояли! 🙀💪🏽В итоге через 1,5 часа осталась я и @irinapotemina Испытание закончилось, когда боец Иришка закончила это безобразие 😜 Ира занималась в зале всего 4 месяца и держалась только на внутренней силе! ✊🏼 За 1,5 часа было много всего: странно, что время сначала шло очень быстро, а потом остановилось! ..успело стемнеть, потом мы пели песни, кто-то говорил другим "ты упадёшь!" "Ты не сможешь!", а затем падал сам. Я поддерживала девчонок. Я знаю как важно чтобы в тебя верили. Важно знать что ты можешь. Вместе мы сила👯👯 Помню было у меня уже испытание не планке в @siberianfitnessstar в настоящей сложной планке тогда я простояла 8,5 минут, войдя в тройку лидеров. Можешь или не можешь - решать тебе 👆🏼 #GM #sport #selfmade #sportgirl #sport #новосибирск #нск #фитнесбикини #бикини #fitnessmodel #бодибилдинг #bodybilding #nsk #novosibirsk #nsk54 #sportgirls #fitmodel #модель #modelnsk #фитнесмодель #тв #реалити #реалитишоу #урокипреодоления #урокипреодолениясянинойсон #урокипреодолениятайскийсезон

Публикация от Nataliya Skyabas (@skyabas)


«Все мы пришли через "Инстаграм". Одна из девочек, которая здесь соведущая, — это Алёна Шишкина, она довольно известный блогер в Новосибирске. У неё был пост о том, что идёт набор, — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из участниц шоу Анастасия Ганенко, которая сейчас находится в Таиланде. — А часть — напрямую, со страницы Янины Сон, поскольку в Новосибирске она тоже организовывала много проектов, о ней все знают». 


По словам Ганенко, на первом этапе кастинга желающим принять участие в шоу нужно было лишь отправить свои фотографии. Девушки, которых якобы утвердило руководство федерального канала (какого именно — организаторы не называли), должны были приготовить деньги и ждать информации от организаторов.


Хочешь?🍍🍍 . . Тропики, жарко, время до 12.00... что делать после активной тренировки, конечно баловать себя свежими тайскими фруктами... Ананасы в Тайланде совсем другие, нежели дома. Они сочные, сладкие и для того, чтобы от 🍍 разъело язык, его надо съесть тонну))) Так что наслаждайтесь красотой и кушайте фрукты 😉 . . . . . #ganenochka #ананас #отдых #дыньки #чтотывидишь #грудь #женскаягрудь #авотинетсмотримневглаза😂 #урокипреодолениятайскийсезон

Публикация от Анастасия Ганенко 📺 TV-проект (@nastenka_ganenochka)


«Как сейчас мы выясняем, сумма для участия у каждой девочки была разная. В социальных сетях было заявлено 50 тысяч, я лично платила 50. Но девочки из Красноярска платили 70 тысяч. На билеты кто-то переводил 30, кто-то 50 тысяч рублей», — рассказала Анастасия Ганенко.


По её словам, 30 июня Янина Сон сообщила всем (у участников есть свой чат), что нужно срочно перечислить деньги, так как выкупают билеты. «Ситуация получилась довольно странная у всех, и я не знаю, как мы так все на это повелись. Сначала были переведены деньги, а потом всеми подписан договор. Деньги переводили на счета физических лиц», — рассказала участница. При этом некоторые и вовсе расплачивались наличными.


Сегодня нам устроили настоящую жаришку!!!🔥🔥🔥🙀🙆🏼🤦🏼‍♀️ Если Вы ещё не поняли, на фото я и мой сегодняшний ужин😬😫🤢🙄!!! Это было жесточайшее испытание на преодоление себя и своих страхов👻, ну а прошла я его или нет, вы узнаете чуть позже в тв шоу: Уроки преодоления с Яниной Сон!🎬🎥📺#жара#тайланд#районг#урокипреодолениясянинойсон#аначтотыспособен#борьбасосвоимистрахами#испытания#тв#проект#зож#пп

Публикация от Kat🎉🎁🎊 (@kat_chus7)


Договор подписали с компанией «Глянцевые люди», директор которой, по словам участниц, — мама Янины Сон Тамара. Но расчётный счёт, указанный в реквизитах, оказался недействительным, — одна из девушек пыталась перевести деньги на него, но в банке сообщили, что он не зарегистрирован.


По условиям договора (копии есть в редакции НГС.НОВОСТИ) съёмки проекта были запланированы с 15 ноября по 6 декабря. Как вспоминает Анастасия, должно было быть 8 этапов, 45 тренировок. Также в съёмках предполагалось участие звёзд.


Вылететь в Таиланд смогли не все — нескольким девушкам, по словам Анастасии, просто не купили билеты и предложили участие в следующих сезонах. Ей билет всё-таки достался, но вылетела она на четыре дня позже, при этом с несколькими пересадками, хотя обещали прямые рейсы.


«По рациону заявлено не было, но то, что она скидывала в чате, список довольно обширный, — говорит Анастасия. — По итогу нам привозят по два килограмма курицы на каждый домик, огурцы, помидоры. Стали привозить в последнюю неделю яблоки и молоко. На один домик ещё раз в три дня привозят один ананас. Это такой рацион питания в спортивном проекте».


Преодоление... Оказывается мы реально можем больше чем думаем... Пожалуй, я довольна 😉

Публикация от 🔥НАТАША КОЗЛОВСКАЯ🔥NL_int (@natasha_koza)


Кроме новосибирских участниц на проекте живут девушки из Кемерово, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга. «Билеты есть только у четверых. Когда начался бунт, были выделены четыре лидера, которые, как они (организаторы) посчитали, влияют на толпу. Им купили билеты, — рассказала Ганенко. — Когда они поняли, что мы бунтуем, единственная просьба поступила от молодого человека Янины Ивана, чтобы мы дождались конца, не топили Яну. Это прямо цитата — "не топите Яну"».


Татьяна Медведева, одна из несостоявшихся участниц проекта, ждала свой билет в Таиланд неделю, а потом решила отказаться от участия. Деньги ей пока не вернули. «Янина сказала: "Хорошо, извини, что так получилось, верну деньги". И всё», — вспоминает Татьяна. 


Ассистентка Янины Сон Елена Лаврентьева, на имя которой, по словам участниц, тоже переводили деньги, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что все дела по проекту она передала, а сама Янина сейчас в Таиланде. 


«Когда она улетела, мы с ней больше не сотрудничаем. Я знаю, что вроде как оператор прилетел, а там он или нет, не скажу», — пояснила Лаврентьева. По её словам, после первого сезона проекта «Уроки преодоления с Яниной Сон» в Таиланде планируют второй и третий.


Сама Янина Сон не стала разговаривать с корреспондентом по телефону, однако в сообщении через WhatsApp написала, что всё идёт по плану. «Для начала нужно убедиться в правдивости информации, а не собирать грязь. У нас всё по плану, идёт съемочный процесс, и всё в рамках заключённого договора с каждой из участниц», — уверила организатор. В качестве доказательства она выслала видео, где девушки тренируются.

 

Тренировки действительно идут, однако, по мнению девушек, очень редко, скорее, для отчётности. По условиям проекта они должны регулярно придумывать и выкладывать в «Инстаграм» посты о том, как идёт проект. Пока большинство девушек, признаются сами участницы, подыгрывают организаторам.


«Никакого реалити-шоу заявленного. Здесь ни камер, ни микрофонов. Съёмки формально ведутся, но снимается по одной тренировке в день. Мы просто живём и живём», — говорит Анастасия.


В качестве федерального канала, где будут показывать шоу, организаторы, как утверждает Анастасия, называли телеканал «Пятница». Однако в пресс-службе телеканала сообщили, что телеканал «Пятница!» не имеет отношения к съёмкам проекта «Уроки преодоления с Яниной Сон», а его организаторы намеренно дезинформируют его потенциальных участников. 


Сообщение, выложенное на сайте телеканала «Пятница»
Сообщение, выложенное на сайте телеканала «Пятница»


«Все кастинги телеканала, а также участие в его проектах проходят на БЕСПЛАТНОЙ основе! "Пятница!" информирует о случаях незаконного использования имени телеканала с целью мошенничества. Просим проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и провокации мошенников и не перечислять денежные средства на счета аферистов, представляющихся сотрудниками или причастными к каналу лицами», — говорится в сообщении на сайте канала под фотографией рекламы шоу Янины Сон.



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