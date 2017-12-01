Новосибирец пошёл под суд за смертельный удар рапирой в драке

Искавший закладку мужчина набросился на оппонента с рапирой
Искавший закладку мужчина набросился на оппонента с рапирой

В Новосибирске перед судом предстанет 35-летний мужчина, который во время драки проткнул рапирой жителя Дзержинского района.


Происшествие случилось 18 июля 2017 года в одном из дворов Дзержинского района. По версии следствия, пьяный обвиняемый вместе с друзьями искал там закладку наркотиков. «Недовольный его действиями житель дома сделал замечание, чем вызвал ссору, которая переросла в обоюдную драку», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что во время драки обвиняемый не меньше двух раз ударил недовольного жителя дома рапирой в грудь и после этого скрылся. Раненый мужчина умер от травм.

Теперь 35-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотреть его предстоит Дзержинскому районному суду.


Дополнение: Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова, инцидент произошёл на улице Авиастроителей. Пьяны были оба — и обвиняемый, и его оппонент. Рапиру обвиняемый достал из машины, на которой приехал искать закладку вместе с другом и двумя девушками.


После драки раненый в сердце мужчина смог дойти до подъезда и умер на лестничной площадке второго этажа. Погибшему было 32 года, у него осталось двое несовершеннолетних детей, добавили в районной прокуратуре.


В Новосибирской области это уже не первый за год случай нападения на людей с необычным холодным оружием. Так, в прошлом месяце в Убинском районе сотрудница исправительной колонии № 13 набросилась на священника с самурайским мечом.

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