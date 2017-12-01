Малыш с бородой: у мартышек Бразза в Новосибирском зоопарке родился детёныш

Малыш мартышки Бразза всё время находится рядом с мамой
Малыш мартышки Бразза всё время находится рядом с мамой

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось потомство у патагонских мар, красноруких тамаринов и мартышек Бразза.


«Все малыши находятся в вольерах вместе со своими родителями, их уже можно увидеть», — сообщили в зоопарке. Животные находятся в павильоне «Тропический мир». 


У мартышек Бразза родительские обязанности целиком и полностью берёт на себя мама. Наши мартышки Бразза содержатся группой. В ноябре одна из самок родила малыша. Он всё время находится рядом с мамой. Сородичи хорошо относятся к малышу, знают, что он член их группы. Но тем не менее мать ни на секунду детёныша не оставляет.


Пара красноруких тамаринов заботится о своих детёнышах вместе
Пара красноруких тамаринов заботится о своих детёнышах вместе


У красноруких тамаринов заботы о потомстве между собой делят мама и папа. Самка родила двух малышей. Часть дня они проводят на маме, крепко держась за её шерсть. Периодически двойню забирает отец семейства. Дети устраиваются у папы на спине, и он вместе с ними ловко лазит по канатам и веткам. Мама за это время успевает отдохнуть, и когда приходит время кормления, самец отдает ей детенышей.


В зоопарке отметили, что самые самостоятельные детеныши — у патагонских мар. Они уже самостоятельно обследуют вольер.


Детёныши патагонских пар стали самостоятельными довольно рано
Детёныши патагонских пар стали самостоятельными довольно рано


«Патагонские мары отличаются миролюбивым нравом. Мы содержим этих южноамериканских грызунов вместе с капибарами, с мелкими приматами, и они со всеми прекрасно уживаются. Сейчас группа патагонских мар живёт в одном вольере с обыкновенными игрунками. Их жизнь протекает на разных ярусах: мары ходят внизу, игрунки передвигаются по верхам. Ни беременность, ни рождение малышей на соседские отношения не влияют. Никто не проявляет агрессии», — объяснила заведующая отделом тропических животных и приматов Юлия Коновалова.


В октябре детёныши в зоопарке также появились у бурых капуцинов и яванских лангуров.

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