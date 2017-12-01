Малыш с бородой: у мартышек Бразза в Новосибирском зоопарке родился детёныш

Малыш мартышки Бразза всё время находится рядом с мамой

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось потомство у патагонских мар, красноруких тамаринов и мартышек Бразза.





«Все малыши находятся в вольерах вместе со своими родителями, их уже можно увидеть», — сообщили в зоопарке. Животные находятся в павильоне «Тропический мир».





У мартышек Бразза родительские обязанности целиком и полностью берёт на себя мама. Наши мартышки Бразза содержатся группой. В ноябре одна из самок родила малыша. Он всё время находится рядом с мамой. Сородичи хорошо относятся к малышу, знают, что он член их группы. Но тем не менее мать ни на секунду детёныша не оставляет.





Пара красноруких тамаринов заботится о своих детёнышах вместе





У красноруких тамаринов заботы о потомстве между собой делят мама и папа. Самка родила двух малышей. Часть дня они проводят на маме, крепко держась за её шерсть. Периодически двойню забирает отец семейства. Дети устраиваются у папы на спине, и он вместе с ними ловко лазит по канатам и веткам. Мама за это время успевает отдохнуть, и когда приходит время кормления, самец отдает ей детенышей.







В зоопарке отметили, что самые самостоятельные детеныши — у патагонских мар. Они уже самостоятельно обследуют вольер.





Детёныши патагонских пар стали самостоятельными довольно рано





«Патагонские мары отличаются миролюбивым нравом. Мы содержим этих южноамериканских грызунов вместе с капибарами, с мелкими приматами, и они со всеми прекрасно уживаются. Сейчас группа патагонских мар живёт в одном вольере с обыкновенными игрунками. Их жизнь протекает на разных ярусах: мары ходят внизу, игрунки передвигаются по верхам. Ни беременность, ни рождение малышей на соседские отношения не влияют. Никто не проявляет агрессии», — объяснила заведующая отделом тропических животных и приматов Юлия Коновалова.





В октябре детёныши в зоопарке также появились у бурых капуцинов и яванских лангуров.