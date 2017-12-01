Новосибирский музыкант оказался в реанимации после ДТП, в котором машине оторвало крышу

Александр Церпята

48-летний новосибирский музыкант Александр Церпята оказался пострадавшим в аварии на Светлановской, во время которой его автомобилю оторвало крышу.





«У него тяжёлое состояние, он находится сейчас в реанимации, у него переломы костей черепа и грудной клетки, ушибы мозга, лёгких, сердца, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Александра Елена Ермолаева. — Доктора делают всё возможное и даже невозможное, чтобы он остался жив и сохранилось качество жизни».







Сейчас близкие певца просят откликнуться всех, кто знаком с Александром и может оказать любую помощь.





Авария, в которой пострадал певец, произошла 28 ноября на улице Светлановской около 22:00. Александр Церпята был за рулём Toyota Corolla Runx, его автомобиль врезался в опору ЛЭП, перевернулся и столкнулся со встречным седаном. У автомобиля музыканта оторвало крышу.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску после рассказывали, что водитель второго автомобиля, Toyota Avensis, порезал лицо.





Александр Церпята — композитор, поэт, продюсер, автор-исполнитель, руководитель эстрадной вокальной студии «Азбука хит», автор песен певца Виталия Гасаева (команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта») и бардовского дуэта «Гости».