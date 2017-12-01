Трёх летучих мышей привезли к новосибирским врачам с подозрением на беременность

Размах крыльев у привезённых в клинику пациентов достигает 40 см

Ветеринары новосибирской клиники «БЭСТ» осмотрели трёх летучих мышек и сделали им УЗИ, чтобы узнать, не беременны ли они.







Необычные пациенты — крыланы, которых также называют летучими собаками — побывали в ветклинике на этой неделе.







«Это питомцы моего знакомого, он купил себе трёх мышей — крыланов, которые питаются фруктами. Они не дикие, а искусственного разведения. Ему продали трёх мышек и сказали, что это мальчик и две девочки. Причём у двоих из них были очень большие животики, поэтому возникло подозрение, что они, возможно, беременны», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ветеринар клиники «БЭСТ» Андрей Багатов.







После УЗИ и осмотров специалисты клиники выяснили, что ни один из пациентов детёнышей не ждёт. «Просто они сами по себе упитанные, хорошо выкормленные, поэтому такие были плотненькие», — пояснил Андрей Багатов.







Более того, оказалось, что все три крылана — девочки.





Как уточнил ветеринарный врач, летучих мышей специалистам клиники пришлось принимать впервые.





Все три крылана оказались девочками









Весной этого года новосибирские ветеринары приняли роды у ещё одного необычного пациента — самки питона, которая несколько дней не могла отложить яйцо.