На Михайловской набережной поставят туалет с колоннами

Департамент культуры, спорта и информационной политики мэрии Новосибирска показал, как будет выглядеть ещё одно здание, которое планируют построить на Михайловской набережной — общественный туалет.


Здание рассчитано на 38 посетителей
Здание рассчитано на 38 посетителей


«Здание общественного туалета предназначено для санитарных, гигиенических и естественных нужд посетителей Михайловской набережной и рассчитано на 38 посетителей. В целом, строительство здания общественной уборной имеет большое функциональное значение. Это продиктовано в первую очередь расположением объекта в одном из знаковых для города общественных мест и высокой концентрацией посетителей», — сообщается в документах.


Судя по иллюстрациям, здание будет светло-зелёным с белыми колоннами и молдингом.


Здание декорируют колоннами и молдингом
Здание декорируют колоннами и молдингом


Туалет будет платным — в здании разместится помещение кассы, в мужской уборной поставят 10 санитарных кабинок и 12 писсуаров, а в женской уборной — 16 санитарных кабинок. В каждой секции предусмотрены кабины для маломобильных групп населения.


Несколько дней назад департамент культуры показал проект одноэтажного здания с помещениями для кафе, туалета, детского центра и колесом обозрения на крыше. Ранее Анна Терешкова говорила, что капитальный туалет разместится рядом, на верхнем променаде набережной, недалеко от Большевистской.


Здание с аттракционами и кафе будет выполнено в стиле ар-нуво
Здание с аттракционами и кафе будет выполнено в стиле ар-нуво


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