У ВИЧ-диссидентки из Новосибирска забрали новорожденную дочь

Сибирячка родила в роддоме № 4
Сибирячка родила в роддоме № 4

Жительница Новосибирска с положительным ВИЧ-статусом родила девочку, но отказалась её лечить, — органы опеки вместе с прокуратурой забрали ребёнка для лечения.


«Четвёртый роддом, ВИЧ-инфицированная женщина, зная о своём ВИЧ-статусе, родила ребёнка — она категорически отказывалась от проведения химиопрофилактики в течение беременности. Несколько письменных отказов [написала]», — рассказала сегодня главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции НСО Елена Фаст.


Сибирячка отказалась от химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции новорождённой девочке.


«Но соблюдая интересы ребёнка, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конституционные его права на охрану здоровья, решением администрации района, где находился этот ребёнок, 


органами опеки ребёнок был изъят из этой семьи и помещён в детскую больницу для проведения химиопрофилактики», — пояснила Фаст.


По её словам, такие прецеденты с отрицателями ВИЧ и СПИД периодически происходят в Новосибирской области, хотя ВИЧ-диссидентов в регионе меньше, чем в столичных городах.


«Мы стараемся, конечно, с каждой мамочкой разговаривать, убеждать, но в данном случае нам пришлось применить такие рычаги. Совместно с прокуратурой принимали участие», — добавила врач. После проведения химиопрофилактики ребёнок должен находиться на диспансерном наблюдении.


«Наша задача заключается в том, чтобы работать с этими родителями, чтобы они приносили этого ребёнка на диспансерное наблюдение, на проведение исследований в установленные сроки», — заключила главный специалист.


Ранее в министерстве здравоохранения рассказали, что ВИЧ-диссиденты в Новосибирской области делятся на тех, кто в принципе отрицает это заболевание, и на тех, кто считает терапию неэффективной. Иногда отрицатели болезни попадают под суд — в 2016 году СК обвинил молодого рэпера и активного ВИЧ-диссидента в совращении 14-летней девочки

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