Пока непонятно, какие травмы получил мужчина

Утром 1 декабря в Новосибирске мужчина упал с парапета набережной Оби в Октябрьском районе.







«Предварительная информация: мужчина упал с парапета набережной травмировался, была необходима его эвакуация. Ему 40-50 лет, обстоятельства неизвестны», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





Инцидент произошёл в средней части набережной, высота с которой упал пострадавший не менее 5 метров. На месте, куда упал мужчина, сейчас лёд и снег. Какие травмы получил упавший, пока неизвестно.





Спасатели закончили работу на набережной несколько минут назад.