Мужчина упал с парапета набережной Оби

Пока непонятно, какие травмы получил мужчина
Пока непонятно, какие травмы получил мужчина

Утром 1 декабря в Новосибирске мужчина упал с парапета набережной Оби в Октябрьском районе.


«Предварительная информация: мужчина упал с парапета набережной травмировался, была необходима его эвакуация. Ему 40-50 лет, обстоятельства неизвестны», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Инцидент произошёл в средней части набережной, высота с которой упал пострадавший не менее 5 метров. На месте, куда упал мужчина, сейчас лёд и снег. Какие травмы получил упавший, пока неизвестно.


Спасатели закончили работу на набережной несколько минут назад. 

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