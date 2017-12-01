Мужчина упал с парапета набережной Оби
Утром 1 декабря в Новосибирске мужчина упал с парапета набережной Оби в Октябрьском районе.
«Предварительная информация: мужчина упал с парапета набережной травмировался, была необходима его эвакуация. Ему 40-50 лет, обстоятельства неизвестны», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Инцидент произошёл в средней части набережной, высота с которой упал пострадавший не менее 5 метров. На месте, куда упал мужчина, сейчас лёд и снег. Какие травмы получил упавший, пока неизвестно.
Спасатели закончили работу на набережной несколько минут назад.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова