«За неделю деньги нашлись»: метростроителям вернули долги по зарплате

Предприятие погасило долги больше 3 млн рублей по зарплатам и страховым взносам
Предприятие погасило долги больше 3 млн рублей по зарплатам и страховым взносам

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска добилась выплаты зарплаты 72 работникам МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — предприятие, в частности, занимается строительством новосибирского метро.


Долги по зарплате прокуроры обнаружили, когда проводили проверку соблюдения законодательства об уплате страховых взносов.


«Установлено, что на 23 ноября у предприятия были долги почти 2,5 миллиона рублей по уплате страховых взносов и 800 тысяч рублей по зарплате. Взносы в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования не платили за третий квартал 2017 года, а зарплату задолжали 72 работникам за октябрь», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Екатерина Трегуб.


29 ноября прокуроры возбудили административное производство в отношении начальника УЗСПТС. «За неделю нашлись деньги, и все долги предприятие погасило», — отметили в прокуратуре.


Начальник УЗСПТС Александр Мысик подтвердил, что все долги уже погашены, и отказался от подробных комментариев.


В октябре прокуратура проверяла ещё одно муниципальное предприятие — «Горэлектротранспорт», и обнаружила там задержку зарплаты: 926 работникам не заплатили 14,3 млн рублей. В «Горэлектротранспорте» накопленные долги объяснили низким тарифом на проезд.

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