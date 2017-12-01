Пропавшего новосибирца с провалами в памяти нашли на вокзале

Пропавшего нашли на новосибирском вокзале
Пропавшего нашли на новосибирском вокзале

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске найден 59-летний Александр Геращенко, который исчез 24 ноября.


«На вокзале был, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов. — После черепно-мозговой травмы провалы в памяти у него были». Романов добавил, что мужчину опознали по ориентировке прохожие, после чего пропавшего забрали его родственники.


Александра Геращенко искали с 24 ноября — он ушёл из дома по улице Корчагина на работу и пропал. Волонтёры предупреждали, что мужчина страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.

Прочтений: 2223
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено