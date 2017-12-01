Пропавшего новосибирца с провалами в памяти нашли на вокзале

Пропавшего нашли на новосибирском вокзале

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске найден 59-летний Александр Геращенко, который исчез 24 ноября.





«На вокзале был, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов. — После черепно-мозговой травмы провалы в памяти у него были». Романов добавил, что мужчину опознали по ориентировке прохожие, после чего пропавшего забрали его родственники.





Александра Геращенко искали с 24 ноября — он ушёл из дома по улице Корчагина на работу и пропал. Волонтёры предупреждали, что мужчина страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.