Пропавшего новосибирца с провалами в памяти нашли на вокзале
Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске найден 59-летний Александр Геращенко, который исчез 24 ноября.
«На вокзале был, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов. — После черепно-мозговой травмы провалы в памяти у него были». Романов добавил, что мужчину опознали по ориентировке прохожие, после чего пропавшего забрали его родственники.
Александра Геращенко искали с 24 ноября — он ушёл из дома по улице Корчагина на работу и пропал. Волонтёры предупреждали, что мужчина страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.
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Алёна Истомина
Фото Татьяны Кривенко