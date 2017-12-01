Новосибирская ГИБДД проведёт рейды по парковочным местам для инвалидов

Если машина припарковалась на месте для инвалидов без оснований, её эвакуируют   
Если машина припарковалась на месте для инвалидов без оснований, её эвакуируют   

В Новосибирске инспекторы ГИБДД проверяют парковочные места для инвалидов — в ближайшие дни проверки пройдут в центре и левобережной части города.


Особое внимание уделяется парковкам в Центральном округе, а также в Октябрьском и Ленинском районах. 


«Декада инвалидов в городе проводится с 1 по 10 декабря. Кроме того, 3 декабря будет отмечаться Международный день инвалида», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


В инспекции напомнили, что парковка на месте для инвалидов наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей, а автомобиль нарушителя эвакуируют. 


Утром инспекторы ГИБДД проверили парковку на улице Депутатской
Утром инспекторы ГИБДД проверили парковку на улице Депутатской


Напомним, тариф на эвакуацию в Новосибирской области подняли около полугода назад. Его повысили в среднем на 1,5%.


В Госавтоинспекции отметили, что проверкой парковочных мест занимаются регулярно, но в ближайшие дни этому будет уделено особое внимание. 

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