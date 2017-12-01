Новосибирская ГИБДД проведёт рейды по парковочным местам для инвалидов

Если машина припарковалась на месте для инвалидов без оснований, её эвакуируют

В Новосибирске инспекторы ГИБДД проверяют парковочные места для инвалидов — в ближайшие дни проверки пройдут в центре и левобережной части города.





Особое внимание уделяется парковкам в Центральном округе, а также в Октябрьском и Ленинском районах.





«Декада инвалидов в городе проводится с 1 по 10 декабря. Кроме того, 3 декабря будет отмечаться Международный день инвалида», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





В инспекции напомнили, что парковка на месте для инвалидов наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей, а автомобиль нарушителя эвакуируют.





Утром инспекторы ГИБДД проверили парковку на улице Депутатской





Напомним, тариф на эвакуацию в Новосибирской области подняли около полугода назад. Его повысили в среднем на 1,5%.





В Госавтоинспекции отметили, что проверкой парковочных мест занимаются регулярно, но в ближайшие дни этому будет уделено особое внимание.