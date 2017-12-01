Тысяча новосибирцев с ВИЧ умерли в этом году





Показатель смертности в Новосибирской области значительно выше, чем в России

С начала 2017 года зарегистрирована смерть 900 жителей Новосибирской области с положительным ВИЧ-статусом — у большинства были сопутствующие опасные заболевания.



«Показатель смертности превышает общероссийский показатель в 2,5 раза, и очень печально то, что мы сейчас регистрируем. И конечно, мы пытаемся предпринять много усилий для того, чтобы снизить этот показатель», — рассказала сегодня главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции НСО Елена Фаст.







По информации специалиста, с начала 2017 года умерли около 900 человек, а всего с момента учёта, с 1989 года, врачи зарегистрировали 4,7 тысячи смертей жителей Новосибирской области. За прошлый год умерли около 700 человек с ВИЧ. Елена Фаст подчеркнула, что во многих случаях у пациентов были сопутствующие болезни — как правило, туберкулёз.







Ранее врачи рассказали, что с начала 2017 года число заболевших выросло более чем на 3 тысячи человек, а всего в НСО зарегистрировано 36 334 человека с положительным ВИЧ-статусом.





Специалисты напомнили, что к 1 декабря — ко дню борьбы с ВИЧ и СПИДом — министерство здравоохранения НСО получило от новосибирского бизнесмена четыре тест-мобиля, где каждый житель может пройти анонимное и быстрое тестирование на ВИЧ и гепатит C. Каждый из автомобилей стоит около 5 млн рублей. Сегодня официально стало известно, что меценатом, подарившим ВИЧ-мобили, была Наталия Филёва — одна из основательниц авиакомпании S7 Airlines.