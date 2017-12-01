Mitsubishi Outlander проломила забор центра для инвалидов на Немировича-Данченко

Mitsubishi Outlander снес две секции забора

Утром 1 декабря в Кировском районе Новосибирска микроавтобус Toyota не пропустил Mitsubishi Outlander, который от удара вылетел на тротуар и сшиб забор.





Авария случилась в 9:40 на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Телевизионной, недалеко от остановки «Советская Сибирь».







«Участники аварии двигались навстречу друг другу по Немировича: "Митсубиси" — со стороны улицы Римского-Корсакова, "Тойота" — со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель "Тойоты", совершая левый поворот на Телевизионную, не пропускает "Митсубиси" и ударяет её.







От столкновения "Аутлендер" улетает вправо, перепрыгивает бордюр, пересекает тротуар и сносит две секции забора центра социальной адаптации инвалидов»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В аварии никто не пострадал, добавили аваркомы.







«Тойота» перед аварией поворачивала на Телевизионную





Забор, который сломала «Митсубиси», огораживал центр социальной адаптации инвалидов





Авария случилась рядом с перекрёстком улиц Немировича-Данченко и Телевизионной





В аварии никто не пострадал





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как BMW X5 снёс дорожный знак и металлический забор рядом с Ипподромской.