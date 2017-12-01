Mitsubishi Outlander проломила забор центра для инвалидов на Немировича-Данченко
Утром 1 декабря в Кировском районе Новосибирска микроавтобус Toyota не пропустил Mitsubishi Outlander, который от удара вылетел на тротуар и сшиб забор.
Авария случилась в 9:40 на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Телевизионной, недалеко от остановки «Советская Сибирь».
«Участники аварии двигались навстречу друг другу по Немировича: "Митсубиси" — со стороны улицы Римского-Корсакова, "Тойота" — со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель "Тойоты", совершая левый поворот на Телевизионную, не пропускает "Митсубиси" и ударяет её.
От столкновения "Аутлендер" улетает вправо, перепрыгивает бордюр, пересекает тротуар и сносит две секции забора центра социальной адаптации инвалидов»,
— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В аварии никто не пострадал, добавили аваркомы.
На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как BMW X5 снёс дорожный знак и металлический забор рядом с Ипподромской.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus