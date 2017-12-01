Mitsubishi Outlander проломила забор центра для инвалидов на Немировича-Данченко

Mitsubishi Outlander снес две секции забора
Mitsubishi Outlander снес две секции забора

Утром 1 декабря в Кировском районе Новосибирска микроавтобус Toyota не пропустил Mitsubishi Outlander, который от удара вылетел на тротуар и сшиб забор.


Авария случилась в 9:40 на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Телевизионной, недалеко от остановки «Советская Сибирь».


«Участники аварии двигались навстречу друг другу по Немировича: "Митсубиси" — со стороны улицы Римского-Корсакова, "Тойота" — со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель "Тойоты", совершая левый поворот на Телевизионную, не пропускает "Митсубиси" и ударяет её.


От столкновения "Аутлендер" улетает вправо, перепрыгивает бордюр, пересекает тротуар и сносит две секции забора центра социальной адаптации инвалидов»,


— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В аварии никто не пострадал, добавили аваркомы.


«Тойота» перед аварией поворачивала на Телевизионную
«Тойота» перед аварией поворачивала на Телевизионную


Забор, который сломала «Митсубиси», огораживал центр социальной адаптации инвалидов
Забор, который сломала «Митсубиси», огораживал центр социальной адаптации инвалидов


Авария случилась рядом с перекрёстком улиц Немировича-Данченко и Телевизионной
Авария случилась рядом с перекрёстком улиц Немировича-Данченко и Телевизионной


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как BMW X5 снёс дорожный знак и металлический забор рядом с Ипподромской.

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