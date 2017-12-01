Два человека погибли в горящем доме в Дзержинском районе

Пожар произошёл в частном доме на 2-м переулок Поселковый

Утром 1 декабря загорелся частный дом на 2-м переулке Поселковый в Дзержинском районе Новосибирска — пожарные обнаружили на месте тела двоих человек.





«Погибли мужчина и женщина, — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по Новосибирской области, — Они не были зарегистрированы в браке, но проживали совместно». В ведомстве добавили, что уже назначена пожарно-техническая экспертиза.







«Процесс ещё идёт, там тушат ещё, — добавили в следственном комитете, — Но месте работают следователи СКР и сотрудники МЧС, продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания».







В начале ноября в пожаре в частном доме в Первомайском районе Новосибирска погиб мужчина. В доме жила семья с двумя детьми: в пожаре погиб их отчим, а девочка и мальчик успели выбежать.