Два человека погибли в горящем доме в Дзержинском районе
Утром 1 декабря загорелся частный дом на 2-м переулке Поселковый в Дзержинском районе Новосибирска — пожарные обнаружили на месте тела двоих человек.
«Погибли мужчина и женщина, — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по Новосибирской области, — Они не были зарегистрированы в браке, но проживали совместно». В ведомстве добавили, что уже назначена пожарно-техническая экспертиза.
«Процесс ещё идёт, там тушат ещё, — добавили в следственном комитете, — Но месте работают следователи СКР и сотрудники МЧС, продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания».
В начале ноября в пожаре в частном доме в Первомайском районе Новосибирска погиб мужчина. В доме жила семья с двумя детьми: в пожаре погиб их отчим, а девочка и мальчик успели выбежать.
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Алёна Истомина
Фото Александра Громова