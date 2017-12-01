Журнал National Geographic признал Алтай лучшим местом для приключений

В числе победителей премии — Горный Алтай и Алтайский край 
В числе победителей премии — Горный Алтай и Алтайский край 

В Москве подвели итоги премии National Geographic Traveler Awards 2017 — в число лауреатов попало популярное место отдыха новосибирцев. 


Алтайский край стал победителем в номинации «Российский приключенческий отдых». В числе лауреатов оказался и отель «Алтай Резорт» в республике Алтай. Он признал победителем в номинации «Российский курортный отель», сообщает «Интерфакс Туризм». 


Интернет-пользователи могли выбирать победителей премии в больше чем двух десятках номинаций с 22 мая 2017 года по 15 октября 2017 года. 


Одно из излюбленных мест отдыха новосибирцев в Алтайском крае — курорт Белокуриха. В связи с популярностью этого места отдыха среди отдыхающих было принято решение о строительство неподалёку курорта-дублёра «Белокуриха-2». Первые четыре отеля там откроются уже в следующем году.  

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