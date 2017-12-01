Власти Новосибирска закрыли парковку на площади Ленина

Утром 1 декабря в Новосибирске закрыли парковку на площади Ленина: откроют её только в конце января.







Рабочие выгружали на парковку бетонные ограждения





Сотрудники ГИБДД закрыли въезд на парковку, а на самой площадке появились рабочие, разгружающие бетонные блоки.







На главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур.





Вчера в пресс-центре мэрии сообщали, что с 1 декабря закрывается проезд по улице Ленина от Красного проспекта до Советской. «Такое решение принято для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2018, года, а также обеспечения безопасности дорожного движения. На улице разместят ледовый городок и торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией», — поясняли в мэрии.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, этот участок улицы Ленина ещё открыт для проезда.







Парковку в центре города закрыли утром 1 декабря





Откроют улицу Ленина и парковку на главной площади города уже в следующем году — 29 января.