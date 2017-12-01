Седан превратился в груду металла после столкновения с фурой на Чуйском тракте

Иномарка столкнулась с фурой
Иномарка столкнулась с фурой

Утром 1 декабря «Ниссан» столкнулся с фурой на Чуйском тракте в Новосибирской области — водитель иномарки попал в больницу.


Авария случилась в 8:05 на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском.


«В аварии участвовали фура и седан. Седан хотел обогнать, выехал на "встречку" посмотреть, есть ли машины, не успел вернуться на свою полосу и врезался в фуру», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец аварии.


На видео, которое прислал очевидец, заметно, что легковая машина сильно разбита.



В отделе пропаганды БДД Искитимского района подтвердили, что, по предварительным данным, водитель седана Nissan Cefiro выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фуру MAN. По данным ГИБДД, в аварии пострадал водитель «Ниссана». Какие у мужчины травмы, пока неизвестно, его отвезли в больницу.


Вчера вечером на Ордынской трассе в Новосибирской области тоже произошла серьёзная авария — столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и фура Mercedes, от удара внедорожник загорелся, его водитель погиб.

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