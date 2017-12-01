«Умеренно морозно»: синоптики дали прогноз на выходные


В выходные будет небольшой снег и мороз до –13 градусов
В выходные будет небольшой снег и мороз до –13 градусов

В Новосибирской области на выходных погода существенно не изменится. 


«Полагаем, что территория юго-западной Сибири и Новосибирская область будут находиться в основном в полосе повышенного атмосферного давления, в зоне которой прослеживаются отдельные слабо выраженные атмосферные фронты, которые дают вторжение небольших осадков в виде снега», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. 


По словам синоптика, 2 и 3 декабря в регионе будет умеренно морозно. Температура ночью по области будет от –9 до –15 градусов, местами до –23 градусов, днём от –6 до –13 градусов.


В утренние часы будут туманы, изморозь, на дорогах — гололедица, местами сильная.


«В понедельник, 4 декабря, и вторник, 5 декабря, погода существенно не изменится, даже есть тенденция на небольшое повышение температуры», — добавил синоптик. 


Сегодня, 1 декабря, по данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днём без осадков. Столбик термометра покажет от –7 до –9 градусов.


Ранее метеорологи предупреждали, что погодные условия в начале декабря будут способствовать накоплению вредных примесей — над городом будут дымки и смог. 

Прочтений: 2029
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено