«Умеренно морозно»: синоптики дали прогноз на выходные





В выходные будет небольшой снег и мороз до –13 градусов

В Новосибирской области на выходных погода существенно не изменится.





«Полагаем, что территория юго-западной Сибири и Новосибирская область будут находиться в основном в полосе повышенного атмосферного давления, в зоне которой прослеживаются отдельные слабо выраженные атмосферные фронты, которые дают вторжение небольших осадков в виде снега», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





По словам синоптика, 2 и 3 декабря в регионе будет умеренно морозно. Температура ночью по области будет от –9 до –15 градусов, местами до –23 градусов, днём от –6 до –13 градусов.





В утренние часы будут туманы, изморозь, на дорогах — гололедица, местами сильная.





«В понедельник, 4 декабря, и вторник, 5 декабря, погода существенно не изменится, даже есть тенденция на небольшое повышение температуры», — добавил синоптик.





Сегодня, 1 декабря, по данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днём без осадков. Столбик термометра покажет от –7 до –9 градусов.





Ранее метеорологи предупреждали, что погодные условия в начале декабря будут способствовать накоплению вредных примесей — над городом будут дымки и смог.