Не могли выйти: пожарные спасли хозяев квартиры с загоревшейся дверью
Сегодня рано утром пожарные спасли четырёх человек из горящего двухэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска.
К горящему дому на улице Маяковского первые пожарные расчёты приехали в 4:55 и приступили к разведке.
«Было задымление в подъезде, а в коридоре квартиры на втором этаже горели домашние вещи и дверь. Прибывшие спасатели по трёхколенной лестнице эвакуировали хозяев горящей квартиры, которые не могли выйти из квартиры и с балкона просили о помощи, и ещё двух человек из соседней квартиры по лестнице в доме», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В 5:04 спасатели ликвидировали горение, причина пожара ещё устанавливается.
Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.
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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова