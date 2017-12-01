Не могли выйти: пожарные спасли хозяев квартиры с загоревшейся дверью

Пожар в доме начался рано утром

Сегодня рано утром пожарные спасли четырёх человек из горящего двухэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска.







К горящему дому на улице Маяковского первые пожарные расчёты приехали в 4:55 и приступили к разведке.







«Было задымление в подъезде, а в коридоре квартиры на втором этаже горели домашние вещи и дверь. Прибывшие спасатели по трёхколенной лестнице эвакуировали хозяев горящей квартиры, которые не могли выйти из квартиры и с балкона просили о помощи, и ещё двух человек из соседней квартиры по лестнице в доме», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В 5:04 спасатели ликвидировали горение, причина пожара ещё устанавливается.







Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.