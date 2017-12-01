Не могли выйти: пожарные спасли хозяев квартиры с загоревшейся дверью

Пожар в доме начался рано утром
Пожар в доме начался рано утром

Сегодня рано утром пожарные спасли четырёх человек из горящего двухэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска.


К горящему дому на улице Маяковского первые пожарные расчёты приехали в 4:55 и приступили к разведке.


«Было задымление в подъезде, а в коридоре квартиры на втором этаже горели домашние вещи и дверь. Прибывшие спасатели по трёхколенной лестнице эвакуировали хозяев горящей квартиры, которые не могли выйти из квартиры и с балкона просили о помощи, и ещё двух человек из соседней квартиры по лестнице в доме», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В 5:04 спасатели ликвидировали горение, причина пожара ещё устанавливается.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пожарные эвакуировали из двухэтажного деревянного дома в Октябрьском районе 30 человек. Из задымлённых подъездов всех выводили на улицу в спасательных устройствах.

Прочтений: 25
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено