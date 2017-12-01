Приставы внесли в список невыездных больше 20 тысяч нерадивых родителей

Многие новосибирцы узнают о своих долгах уже в аэропорту
Многие новосибирцы узнают о своих долгах уже в аэропорту

Приставы ограничили выезд за границу 84 тысячам жителей Новосибирской области из-за долгов.


«За 11 месяцев 2017 года судебные приставы вынесли больше 84 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации в отношении должников. В основном, в период отпусков рискуют остаться дома неплательщики алиментов — в отношении отцов и матерей вынесено 20 тысяч постановлений», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.


Приставы отметили, что за 11 месяцев прошлого года должников по алиментам было меньше — почти 15 тысяч человек.


«Следует отметить, что закон не устанавливает определённых сроков для снятия ограничения на выезд за пределы России, количество "невыездных" граждан неуклонно увеличивается, поэтому судебные приставы призывают граждан планировать свои поездки заранее», — заключили в пресс-службе ведомства, добавив, что запрет на выезд снимают от трёх до семи дней.


В августе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что жительницу Новосибирской области не пустили на отдых в Грецию из-за долга 35 тысяч рублей. Женщина узнала о запрете на выезд, когда она проходила пограничный контроль.

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