Баскетбол: БК «Новосибирск» проиграл команде «Университет-Югра»

Новосибирский клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги

Новосибирские баскетболисты уступили команде «Университет-Югра» (Сургут) в выездном матче российской Суперлиги.







Встреча закончилась со счетом 79:71 в пользу хозяев площадки. В настоящее время БК «Новосибирск» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Суперлиги.







Напомним, матч БК «Новосибирск» с БК «МБА» также закончился поражением сибиряков. Счет встречи составил 78:77 в пользу БК «МБА».







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