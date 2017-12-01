Баскетбол: БК «Новосибирск» проиграл команде «Университет-Югра»

Новосибирский клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги 
Новосибирский клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги 

 Новосибирские баскетболисты уступили команде «Университет-Югра» (Сургут) в выездном матче российской Суперлиги.


Встреча закончилась со счетом 79:71 в пользу хозяев площадки. В настоящее время БК «Новосибирск» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Суперлиги.


Напомним, матч БК «Новосибирск» с БК «МБА» также закончился поражением сибиряков. Счет встречи составил 78:77 в пользу БК «МБА».


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