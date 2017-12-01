Власти Новосибирска разместили облигации города на Московской бирже

Номинальная стоимость ценных бумаг составила 5 млрд рублей

Облигации города Новосибирска номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены на Московской бирже.







«Ставка купона утверждена на уровне 7,85% годовых. Сейчас в обращении находится три выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7,2 млрд рублей», — сообщает пресс-служба мэрии.







Полученные средства направят на рефинансирование кредитов коммерческих банков для экономии расходов на обслуживание долга города.







«В настоящее время город Новосибирск имеет два достаточно высоких рейтинга от разных независимых агентств, имеющих подтвержденную репутацию на рынке. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 августа 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом, Российское национальное кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 15 ноября 2017 года впервые присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- по национальной шкале», — поясняет мэрия.







Городские власти не первый раз прибегают к размещению облигаций на Московской бирже. В сентябре 2015 года стало известно о выпуске ценных бумаг, стоимость которых составила 2 млрд рублей.







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