Хоккей: «Сибирь» проиграла «Динамо»

Ворота защищал Александр Салак

Вчера состоялся очередной матч регионального чемпионата КХЛ, в рамках которого в Москве новосибирские хоккеисты встретились с «Динамо». Матч закончился поражением сибиряков.







Счет встречи составил 6:4 в пользу «Динамо».







«Хет-триком в составе "Сибири" отметился Сергей Коньков, еще один гол на счету Вячеслава Основина», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».







Ворота защищал Александр Салак.







«Тяжело проигрывать 4:6, выигрывая 4:1. За слабый третий период беру ответственность на себя. Мы не должны были так играть, но и "Динамо" есть "Динамо". Мы пытались играть до конца, но пропустили шестой гол. Повторюсь, боролись до конца. Останется Салак в команде? Это внутренняя кухня, поэтому без комментариев», — прокомментировал поражение главный тренер команды Павел Зубов.





Предыдущий выездной матч «Сибири» также закончился поражением. Новосибирские спортсмены уступили соперникам из команды «Йокерит» (Финляндия).







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