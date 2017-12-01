Хоккей: «Сибирь» проиграла «Динамо»

Ворота защищал Александр Салак 
Ворота защищал Александр Салак 

Вчера состоялся очередной матч регионального чемпионата КХЛ, в рамках которого в Москве новосибирские хоккеисты встретились с «Динамо». Матч закончился поражением сибиряков.


Счет встречи составил 6:4 в пользу «Динамо».


«Хет-триком в составе "Сибири" отметился Сергей Коньков, еще один гол на счету Вячеслава Основина», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».


Ворота защищал Александр Салак.


«Тяжело проигрывать 4:6, выигрывая 4:1. За слабый третий период беру ответственность на себя. Мы не должны были так играть, но и "Динамо" есть "Динамо". Мы пытались играть до конца, но пропустили шестой гол. Повторюсь, боролись до конца. Останется Салак в команде? Это внутренняя кухня, поэтому без комментариев», — прокомментировал поражение главный тренер команды Павел Зубов. 


Предыдущий выездной матч «Сибири» также закончился поражением. Новосибирские спортсмены уступили соперникам из команды «Йокерит» (Финляндия).


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 149
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено