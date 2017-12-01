Новосибирец стал миллионным пассажиром казахстанского аэропорта и получил в подарок планшет

Алексей получил в подарок iPad и два билета
Алексей получил в подарок iPad и два билета

Предприниматель из Новосибирска Алексей Французов стал миллионным пассажиром международного аэропорта Астаны и получил памятные подарки.


По информации МИА «Казинформ», имя миллионного пассажира было определено при помощи лотереи.


«Представитель СМИ вытянул номер посадочного места из лототрона в присутствии своих коллег и гостей», — уточняет агентство.


Алексей Французов не скрывает, что для него эта победа в новинку.


«Я из Новосибирска, и для меня это большая неожиданность. В Астану приехал по делам. Встретиться со своими бизнес-партнерами. У нас большое медицинское производство в Новосибирске коронарных стентов, продаём в Казахстане. <...> Я достаточно много летаю, но со мной подобных сюрпризов не было», — цитирует слова сибиряка «Казинформ».


В подарок Алексей получил iPad, два билета в бизнес-класс по любым международным направлениям и другие памятные призы.


В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о акции аэропорта Толмачёво. В её рамках пассажирам раздали торт.


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