Новосибирец отправился в колонию за телефонное мошенничество

Ущерб составил 613 000 рублей 
Ущерб составил 613 000 рублей 

Ленинский районный суд города Мурманска поставил точку в истории новосибирца, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Мужчина был признан виновным по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (мошенничество).


«Судом установлено, что гражданин Л., 1984 года рождения, действуя в составе организованной группы, с сентября по ноябрь 2016 года, находясь на территории г. Новосибирска, путем обмана, в ходе телефонных переговоров сообщал заведомо ложные сведения пожилым жительницам Мурманской области о проблемах с их близкими родственниками. Введённые в заблуждение потерпевшие переводили денежные средства преступникам. В общей сложности установлено семь фактов совершения мошеннических действий, общий ущерб потерпевшим составил 613 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.


По этой же схеме мужчина пытался похитить деньги ещё у восьми пожилых людей, однако это ему не удалось — люди оказались слишком бдительны.


«Выявлено восемь таких фактов, общий ущерб мог быть причинён потерпевшим на сумму 378 000 рублей», — уточняет ведомство.


В результате Ленинский районный суд города Мурманска признал мужчину виновным. Ближайшие 7 лет и 6 месяцев новосибирец проведёт в колонии строгого режима.


Впервые об уголовном деле в отношении сибиряка НГС.НОВОСТИ написали в начале октября. По статье «Мошенничество» мужчине грозило до десяти лет лишения свободы. 


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 1161
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено