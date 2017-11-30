Новосибирец отправился в колонию за телефонное мошенничество

Ущерб составил 613 000 рублей

Ленинский районный суд города Мурманска поставил точку в истории новосибирца, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Мужчина был признан виновным по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (мошенничество).







«Судом установлено, что гражданин Л., 1984 года рождения, действуя в составе организованной группы, с сентября по ноябрь 2016 года, находясь на территории г. Новосибирска, путем обмана, в ходе телефонных переговоров сообщал заведомо ложные сведения пожилым жительницам Мурманской области о проблемах с их близкими родственниками. Введённые в заблуждение потерпевшие переводили денежные средства преступникам. В общей сложности установлено семь фактов совершения мошеннических действий, общий ущерб потерпевшим составил 613 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.







По этой же схеме мужчина пытался похитить деньги ещё у восьми пожилых людей, однако это ему не удалось — люди оказались слишком бдительны.







«Выявлено восемь таких фактов, общий ущерб мог быть причинён потерпевшим на сумму 378 000 рублей», — уточняет ведомство.







В результате Ленинский районный суд города Мурманска признал мужчину виновным. Ближайшие 7 лет и 6 месяцев новосибирец проведёт в колонии строгого режима.







Впервые об уголовном деле в отношении сибиряка НГС.НОВОСТИ написали в начале октября. По статье «Мошенничество» мужчине грозило до десяти лет лишения свободы.







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