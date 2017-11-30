Студентка НГУ стала чемпионом России по пауэрлифтингу

Девушка занимается пауэрлифтингом с начала 2017 года

Студентка 1-го курса экономического факультета НГУ Мария Сухова стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу.







В чемпионате участвовали 300 спортсменов со всей России.





«Я попала в сборную команду Новосибирской области по приглашению своего тренера после кубка НСО, так как показала лучший результат в своей весовой и возрастной категории. Количество участников и конкурентов до последнего момента оставалось загадкой. В итоге конкуренток было немного, сказалась специфика категории, сочетание возраста и веса, но побороться пришлось», — цитирует Марию официальный сайт университета.





Девушка занимается пауэрлифтингом с начала 2017 года в составе команды «Сектор Силы». В ближайшее время Марии предстоит выступить на открытом чемпионате Азии, который пройдёт в Бердске с 15 по 17 декабря.





«Всем, кто хочет начать заниматься пауэрлифтингом, я советую найти хорошего тренера, потому что именно тренер влияет на мотивацию спортсмена. Новичкам рекомендую очень аккуратно работать с весом, потому что всегда есть опасность неправильно рассчитать свои силы и получить травму. Если учитывать эти правила, пауэрлифтинг можно считать практически безопасным видом спорта», — цитирует спортсменку сайт госуниверситета.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, в марте сибирячка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе «грэпплинг» в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!